تنسيق الجامعات 2025، طريقة احتساب درجات الحافز الرياضي

تنسيق الجامعات 2025.. حددت وزارة التعليم العالي طريقة احتساب درجات الحافز الرياضي، لطلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة، في القبول بالجامعات الحكومية المصرية.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير، طريقة احتساب درجات الحافز الرياضي، وفقا للقرار الصادر عن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بشأن قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2025/ 2026.

طريقة إضافة درجات الحافز الرياضي في التنسيق

وأقرت القواعد الجديدة أنه سيجري الاستمرار في إضافة درجات الحافز الرياضي وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة، مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية.

ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.

طريقة احتساب الحافز الرياضي لطلاب الشهادات الأجنبية

كما منح القرار أحقية للطلاب اللاعبين واللاعبات من طلاب الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة الذين لم يستكملوا في مرحلة التعليم قبل الجامعي اثني عشر عامًا دراسيًا، لدرجات الحافز الرياضي واحتسابهم ضمن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 2021/6/19 المتضمن ما يلي:

يتم تطبيق ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من حيث السنوات الدراسية المطلوبة ومدى معادلتها لشهادة الثانوية العامة المصرية، وعدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي".

مع التأكيد على أن الطالب يتحدد مركزه القانوني ويعامل بالمجموع الحاصل عليه سنة التقدم لمكتب التنسيق ويتم تنسيقه بذلك المجموع لمرة واحدة.

يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حدة في ضوء ما يلي:

أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها. النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك. ترتيب رغبات الطلاب. الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني (75) رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.

التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضًا عن ذلك.

حداثة المؤهل في جميع الشهادات (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية) شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعي 2029/2025 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة "العربية والأجنبية" أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2025/2024 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.

يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابًا مصريين عن طريقها مباشرة.

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