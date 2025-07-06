"الوطنية للانتخابات" تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتيسير مشاركة الناخبين

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تدشين تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة، يهدف إلى تسهيل إجراءات التصويت على المواطنين خلال العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري أن التطبيق يتيح للناخبين التعرف على لجانهم الانتخابية ومواقعها الجغرافية بدقة عبر خرائط «جوجل»، كما يوفر بيانات لحظية حول كثافات الحضور داخل اللجان، بما يساعد الناخبين على اختيار الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم، وتجنب فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير مشاركة المواطنين وتعزيز الشفافية والانتظام في سير الانتخابات.

35 مرشحًا جدد في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لـ«الشيوخ»

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، سير أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني على التوالي، بجميع المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، أن اليوم الثاني شهد تقدم 35 مرشحًا بأوراقهم على النظام الفردي، بينما لم يتقدم أي مرشح بنظام القوائم حتى الآن. وبذلك يرتفع إجمالي عدد راغبي الترشح منذ فتح باب التقديم إلى 236 مرشحًا.

وأكدت غرفة العمليات أنها لم ترصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية، مشيرة إلى انتظام العمل بجميع اللجان في أجواء يسودها الالتزام والانضباط.

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