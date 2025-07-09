طلاب حلوان التكنولوجية الدولية يبدعون في مشروعات مبتكرة بقسم الميكاترونكس

أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية عن عدد من مشروعات المتميزة لطلاب الفرقة الثانية بقسم الميكاترونكس، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية، وإشراف الدكتور أحمد سویدان منسق البرنامج، والدكتور صبري موسى.

مشاريع الفرقة الثانية قسم الميكاترونكس بـ جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعات التكنولوجية تبرز ليس فقط كمراكز تعليمية، بل كمنارات تقود التحول الصناعي والبيئي والرقمي لمجتمعاتنا، وما يقدمه طلابنا ليس مجرد تطبيقات أكاديمية، بل هو استشراف لمستقبل تتداخل فيه التكنولوجيا مع الاستدامة، ويُعاد فيه تعريف مفاهيم الهندسة والخدمة المجتمعية.

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

وقدم الطلاب عددا من المشاريع وهي:

تصميم مركبة كهربائية ذكية من أجل مستقبل نقل مستدام

ويهدف المشروع إلى تقديم حل مبتكر وعملي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع النقل والصناعة في مصر والعالم وكذلك لمعالجة مشكلة النقل التقليدي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، وما ينتج عنه من انبعاثات ضارة تؤثر سلبا على البيئة وصحة الإنسان، يأتي هذا المشروع كخطوة جديدة تسهم في التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كذلك مشروع تطوير نظام روبوتي ذكي مستقل لفرز مواد النفايات وإعادة تدويرها ويهدف المشروع إلى تصميم وتطوير نظام روبوتي ذكي مستقل قادر على فرز مواد المخلفات والنفايات وتصنيفها وفقا لنوعها بلاستيك، معادن، ورق، وغيرها بشكل آلى ودقيق، بهدف إعادة تدويرها وتقليل الفاقد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسوب (Computer Vision) لتحليل الخصائص الفيزيائية والبصرية للمواد، واستخدام أذرع روبوتية دقيقة الحركة مزودة بمستشعرات متقدمة لالتقاط وفرز المخلفات بشكل متكامل.

ومشروع غسيل السيارات بالسير الاوتوماتيكي ويهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ نظام غسيل سيارات يعتمد على حزام ناقل (Belt) أوتوماتيكي ذكي ينقل السيارة بسلاسة خلال مراحل الغسيل المختلفة من دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، مع مراعاة تقليل استهلاك المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف، وهو ما يمثل قيمة بيئية مضافة ويعزز مفهوم التنمية المستدامة.

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