"الأعلى للشئون الإسلامية" يشارك في معرض كاراكاس الدولي للكتاب بفنزويلا (صور)

شارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في فعاليات معرض كاراكاس الدولي للكتاب، الذي يُقام في العاصمة الفنزويلية خلال الفترة من 10 إلى 20 يوليو 2025م، وذلك بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واحتفاءً باختيار مصر ضيفَ الشرف لهذه الدورة المميزة من المعرض.

العلاقات الثقافية والدبلوماسية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة فنزويلا

يأتي ذلك في إطار العلاقات الثقافية والدبلوماسية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة فنزويلا، وبتوجيهات ورعاية كريمة من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى في نشر الفكر الوسطي المستنير وتقديم صورة الإسلام السمحة



وفي إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى في نشر الفكر الوسطي المستنير وتقديم صورة الإسلام السمحة، تم إهداء مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية إلى فنزويلا؛ لتُعرض في جناح مصر بالمعرض، فضلًا عن توزيع كميات منها على المساجد والمراكز الإسلامية والجامعات الفنزويلية، استجابة لطلب سعادة سفير مصر في كاراكاس.



وفي هذا السياق، قدَّم الشيخ سمير فوزي عبد الله سلامة، مبعوث وزارة الأوقاف المصرية للمركز الإسلامي الفنزويلي، ومُمثِّل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عرضًا تعريفيًّا ببعض الإصدارات، وذلك في إطار التعريف بالإسلام وأخلاقه، والقيم التي يدعو إليها، وفي مقدمتها التعايش والسلام ونبذ العنف، مؤكدًا دور مصر ووزارة الأوقاف الحضاري والثقافي في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ومشيدًا بدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال الترجمة ونشر الفكر الإسلامي المعتدل. كما وجَّه فضيلته تحية تقدير إلى القائمين على تنظيم المعرض، ووزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للكتاب، على الإعداد المتميز لهذا الحدث الدولي.



وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفنزويلا، والتي تُعَدُّ من أقدم العلاقات العربية اللاتينية، مؤكدًا أن استضافة مصر كضيف شرف تُعَدُّ خطوة جديدة نحو تعزيز التفاهم الثقافي والحضاري بين الشعبين الصديقين.

وقد بلغت الكتب والإصدارات التي شارك بها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ثلاثة وعشرين إصدارًا، اشتملت على مجموعة متنوعة من الكتب التي تُبرز سماحة الإسلام وقيمه الإنسانية، من بينها:

• «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» بالإسبانية والإنجليزية والعربية

• «التربية في الإسلام»

• «الحج»

• «الزكاة»

• «قضايا إسلامية»

• «نظرية الحرب»

• «أثر العرب على الحضارة الأوروبية»

• «إعادة بناء الثقة بين العالم الإسلامي والغرب»

• «موطأ مالك»

• «سماحة الإسلام»

• بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال العلمية والتراثية المترجمة.



وفي ختام كلمته، توجَّه الشيخ سمير سلامة بخالص التحية والتقدير إلى فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، والشعب الفنزويلي الكريم، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يديم نعمة الأمن والسلام والازدهار على البلدين والشعوب كافة.

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