الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشابات يهزم جمهورية الدومنيكان في بطولة العالم

منتخب الشابات للكرة
منتخب الشابات للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، فاز المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني إيهاب علي، على نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان بنتيجة 3-1، في إطار تحديد المراكز من الحادي حتى الرابع والعشرين من منافسات بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 حتى 13 يوليو الجاري.

وتلقى منتخبنا الوطني الخسارة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت منذ قليل، قبل أن يعدل من أوضاعه وينجح في الفوز بالثلاث أشواط المتتالية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-25، 25-10، 25-23، 25-15".

ومن المقرر، أن تلعب بنات النيل، غدًا السبت، في المباراة القادمة أمام منتخب بيرو، في لقاء يحسم الفائز به المركز الحادي والعشرين فيما يحصل الخاسر على المركز الثاني والعشرين بالبطولة المونديالية.

قائمة منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة 
ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني).

يسرا عبد الكريم (مدرب عام).

كريم جمعة (مدرب).

مي محمود حسني (محلل أداء).

الدكتورة لمياء محمد (طبيبة الفريق).

سهير محمد (إدارية الفريق).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة منتخب جمهورية الدومنيكان بطولة العالم منتخب بيرو

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، نتائج مخيبة لمنتخب الناشئات في بطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب الشابات يستعد لمواجهة كرواتيا في بطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب مصر يشارك في دورة الصداقة بالجزائر

الكرة الطائرة، منتخب الشاطئية للسيدات يفوز على نيجيريا ويتأهل لكأس العالم

الأكثر قراءة

من أجل الترند، إسلام الشاطر يشن هجوما على “زيزو” ويطالب الأهلي بمعاقبته

مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب

أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

بعد رفض انتقاله للزمالك، حامد حمدان يدخل في حالة نفسية سيئة

بعد الموافقة على طلبات الأهلي، عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة , عيار 21 وصل لهذا الرقم

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعليق صور المتوفى للدعاء له؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من الكرب الشديد

هل حديث «شاوروهن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية