الكرة الطائرة، منتخب الشابات يهزم جمهورية الدومنيكان في بطولة العالم

الكرة الطائرة، فاز المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني إيهاب علي، على نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان بنتيجة 3-1، في إطار تحديد المراكز من الحادي حتى الرابع والعشرين من منافسات بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 حتى 13 يوليو الجاري.

وتلقى منتخبنا الوطني الخسارة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت منذ قليل، قبل أن يعدل من أوضاعه وينجح في الفوز بالثلاث أشواط المتتالية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-25، 25-10، 25-23، 25-15".

ومن المقرر، أن تلعب بنات النيل، غدًا السبت، في المباراة القادمة أمام منتخب بيرو، في لقاء يحسم الفائز به المركز الحادي والعشرين فيما يحصل الخاسر على المركز الثاني والعشرين بالبطولة المونديالية.

قائمة منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني).

يسرا عبد الكريم (مدرب عام).

كريم جمعة (مدرب).

مي محمود حسني (محلل أداء).

الدكتورة لمياء محمد (طبيبة الفريق).

سهير محمد (إدارية الفريق).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.