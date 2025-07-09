الأربعاء 09 يوليو 2025
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رياضة

الكرة الطائرة، نتائج مخيبة لمنتخب الناشئات في بطولة العالم

منتخب الناشئات للكرة
منتخب الناشئات للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يقدم المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 19 عاما، أداء مخيبا للآمال خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا، وتستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري.

وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا المركز الأخير بفوز وحيد من 5 مباريات، والخسارة في 4 لقاءات.

وجاءت نتائج المنتخب حتى الآن كالتالي:

مصر (1) - (3) كندا

مصر (1) - (3) ألمانيا

مصر (3) - (1) تايلاند

مصر (0) - (3) كرواتيا

مصر (0) - (3) المكسيك

وخاض المنتخب الوطني مباراة في دور تحديد المراكز أمام منتخب إسبانيا، خسرها بنتيجة (0-3)، ليتحول للعب في دور تحديد المراكز من الـ21 وحتى الـ24.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة،  هن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني)

يسرا عبد الكريم (مدرب عام)

كريم جمعة (مدرب)

مي محمود حسني (محلل أداء)

د. لمياء محمد (طبيبة الفريق)

سهير محمد (إدارية الفريق)

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