الكرة الطائرة، منتخب مصر يشارك في دورة الصداقة بالجزائر

الكرة الطائرة، غادر المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للرجال صباح اليوم الأربعاء القاهرة، متوجهًا إلى الجزائر، للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية الودية، التي تُقام بمشاركة منتخبات من شمال أفريقيا، خلال الفترة من 2 وحتى 8 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لبطولة العالم المقبلة بالفلبين.

وتضم بعثة منتخب الطائرة للرجال:

الإيطالي ماركو بونيتا – المدير الفني

محمود حسونة – المدرب العام

محمد رفعت – مدرب

مصطفى خضر – محلل الأداء

أسامة طعيمة – أخصائي علاج طبيعي

علي زكي – إداري

بينما تضم قائمة اللاعبين: محمد عادل سلامة، أحمد سعيد شفيق، سيف الدين حسن عابد، محمد المهدي، حمادة عثمان، عبدة الشحات، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد عزب، زياد أسامة، أشرف اللقاني، ياسين محمد، محمد رضا، وياسين أبو الحسن.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يدعم جميع المنتخبات الوطنية لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار إلى أن المنتخب الوطني الأول للرجال يستعد بقوة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية مانيلا، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

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