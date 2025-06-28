السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشاطئية للسيدات يفوز على نيجيريا ويتأهل لكأس العالم

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة الشاطئية سيدات، فيتو

الكرة الطائرة، حقق منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية إنجازًا جديدًا، بعد تجاوزه عقبة الدور ربع النهائي خلال منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، بالفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة في أستراليا.

وقدم منتخب السيدات أداءً قويًا، ونجح في تحقيق أول أهدافه بالصعود إلى المربع الذهبي، واقترب كثيرًا من المنافسة على ذهبية البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى ضمان التأهل لبطولة العالم.

 

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته بنتائج منتخب السيدات للطائرة الشاطئية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يدعم كافة المنتخبات الوطنية، ويحرص دائمًا على تحقيق الإنجازات ورفع العلم المصري في جميع المحافل القارية والدولية.

وأضاف قمر أن هدف مجلس الإدارة هو تطوير أداء جميع المنتخبات، ودعم الأجهزة الفنية واللاعبين، إلى جانب توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية خلال الفترة الحالية، التي تشهد استعدادات مكثفة للمنتخبات القومية للمشاركات الدولية المختلفة.

وجدير بالذكر أن بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يرأسها اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، وتضم كلًا من المدير الفني للسيدات عاطف عادل، ولاعبتي المنتخب مروة مجدي وندا حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الكرة الطائرة الشاطئية منتخب مصر البطولة الافريقية بطولة العالم

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

وسام أبو علي يشعل أول صدام بين ريبيرو ومجلس الأهلي

كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية