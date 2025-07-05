الكرة الطائرة، منتخب الشابات يستعد لمواجهة كرواتيا في بطولة العالم

الكرة الطائرة، يستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة شابات تحت 19 عاما، لمواجهة منتخب كرواتيا في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، لبطولة العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا، وتستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا، في السابعة والربع من مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كندا وألمانيا، قبل أن يخطف فوزا هاما في الجولة الثالثة أمام منتخب تايلاند.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره التايلاندي في ساعة مبكرة من صباح السبت، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1).

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-21، 25-18، 24-26، 25-22).

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني)

يسرا عبد الكريم (مدرب عام)

كريم جمعة (مدرب)

مي محمود حسني (محلل أداء)

د. لمياء محمد (طبيبة الفريق)

سهير محمد (إدارية الفريق)

وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبها كلًا من: كرواتيا، تايلاند، كندا، المكسيك، وألمانيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة لقب البطولة في هذه الفئة العمرية، بعد فوزها على منتخب تركيا بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.

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