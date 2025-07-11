الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الثقافة الفنزويلي يزور جناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض كاراكاس للكتاب (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

زار إرنستو فييجاس وزير الثقافة الفنزويلي جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض كاراكاس الدولي للكتاب، حيث كان في استقباله السفير كريم أمين سفير جمهورية مصر العربية بفنزويلا، وفضيلة الشيخ سمير فوزي سلامة مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى المركز الإسلامي الفنزويلي، الذي رحّب به ورافقه خلال جولته داخل الجناح.

وزير الثقافة الفنزويلي يزور جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض كاراكاس الدولي للكتاب 

وتعرّف وزير الثقافة الفنزويلي خلال الزيارة على أبرز الإصدارات الفكرية والعلمية التي يقدمها المجلس الأعلى، والتي تشمل موسوعات علمية وكتبًا تراثية وترجمات لمعاني القرآن الكريم، إلى جانب مشروعات فكرية تهدف إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشاد الوزير الفنزويلي بجهود الدولة المصرية في مجالات المعرفة والثقافة والحضارة، وبما رآه من ثراء معرفي وتنوّع ثقافي يعكس دور مصر الريادي في نشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية، مؤكدًا أن "مصر بلد الحضارة".

وفي ختام الزيارة، عبّر وزير الثقافة الفنزويلي عن إعجابه بحجم وجودة الكتب المعروضة، مشيرًا إلى طباعة عدد من الكتب باللغة الإسبانية خصيصًا لهذا الحدث، ومعربًا عن سعادته باختيار مصر ضيف الشرف في هذه الدورة من المعرض.

تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بتمثيل مصر في المحافل الدولية، ونشر الفكر المستنير، وبإبراز جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وبثّ الوعي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس.

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