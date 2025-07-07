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الإسماعيلية: الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه مجمع المحاكم خلال ساعتين

جانب من مكان كسر
جانب من مكان كسر الماسورة، فيتو

أكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه سيتم الانتهاء من إزالة آثار كسر ماسورة مياه الشرب الواقعة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، بعد ساعتين، وذلك قبل خروج المواطنين لأعمالهم.  

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السيطرة على معظم تجمعات المياه 

وأشار إلى إنه تم السيطرة على معظم تجمعات المياه، وجاري العمل لاستكمال أعمال الشفط بواسطة  11 سيارة، كما يجرى العمل على الانتهاء من أعمال اصلاح الهبوط الأرضي الناتج عن كسر ماسورة المياه والذى وقع بالشارع الملاصق لمجمع محاكم الإسماعيلية.   

 

تلقي البلاغ في الساعة ال3 

وأضاف أن كافة الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، تحركت فور البلاغ بكسر الماسورة والذى تلقت في الساعة ال3 صباحا.  

 

التواصل مع مرفق مياه هيئة قناة السويس 

وأضاف رئيس مدينة الإسماعيلية، أنه تم على الفور التواصل مع مرفق مياه هيئة قناة السويس لغلق المحبس الرئيسي، كما تم فصل الكهرباء عن المنطقة، وقطع المياه لحين الانهاء من أعمال الإصلاح.  
 

ومن جانبه يتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات كسر خط مياه شرب 400 مليمتر بمنطقة مجمع محاكم الإسماعيلية دائرة حي ثالث مدينة الإسماعيلية. 
 

محافظ الإسماعيلية يشيد بسرعة الاستجابة

و أشاد محافظ الإسماعيلية بسرعة استجابة كافة الأجهزة المعنية وتعاملها الفوري مع الموقف الطارئ، مؤكدا  على إستمرار كافة الأجهزة المعنية فى عملها لحين الانتهاء من اصلاح الكسر، وعودة كافة المرافق لعملها مره اخري. 

 

 

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