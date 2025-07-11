رئيس مدينة الإسماعيلية يشهد انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" للأسبوع الثالث (صور)

قام العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإعطاء إشارة البدء للأسبوع الثالث من مبادرة تخفيض الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، وسط إقبال كبير من مواطني الاسماعيلية، تلك المبادرة التي أطلقها محافظ الإسماعيلية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير أسماك ومنتجات غذائية وأيضًا خضراوات وفاكهة طازجة بأسعار تنافسية، والتي تأتي في إطار جهود المحافظة المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أبرز الحضور خلال فعاليات المبادرة

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ورؤساء القرى بمركز ومدينة الإسماعيلية، بجانب الجهات المشرفة على المبادرة من المديريات المعنية (التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، الصحة، البيئة، سوق الجملة ومجمع الأسماك المطور).

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تكاتف التعاون بين كافة الأجهزة

وأكد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، على تكاتف وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية خلال تلك المبادرة، تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسماعيلية، والذي يؤكد ضرورة العمل الجماعي خاصة فيما يتعلق بالمبادرات والتي تسعى المحافظة من خلالها لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

أهمية المبادرة

وأشار إلى أن المبادرة تبرز الدور الفاعل والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر من خلال البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، وتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أعلن عن إطلاق مبادرة نوعية كل يوم جمعة ولمدة ثلاثة شهور، تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، خاصةً سمك البلطي، الأكثر طلبًا وبيعه بسعر أقل من التكلفة موجهًا بتنفيذ المبادرة والإشراف عليها من قبل رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، على أن يتم ذلك من خلال وحدة محلية مختلفة كل أسبوع.

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