كل ما تريد معرفته عن تفاصيل قرعة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن موعد إجراء قرعة الملحق النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد قرعة الملحق النهائي المؤهل لـ كأس العالم

ومن المقرر أن تقام مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية.

وكان الدور الثالث من التصفيات الآسيوية قد أسفر عن حسم ستة مقاعد مباشرة للمنتخبات المتأهلة، فيما تتنافس المنتخبات الستة التي أنهت التصفيات في المركزين الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث على المقعدين المتبقيين المؤهلين مباشرة إلى المونديال، عبر بوابة الملحق.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في الملحق كلا من: السعودية، قطر، العراق، الإمارات، عمان، وإندونيسيا، حيث سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم كل واحدة ثلاث منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

وقد تم تأكيد استضافة مباريات كل مجموعة من قبل الاتحادين السعودي والقطري لكرة القدم، على أن يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

أما المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيلتقيان في مواجهة فاصلة تقام بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، لتحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي، وهو الفرصة الأخيرة لقارة آسيا لاقتناص بطاقة إضافية إلى المونديال.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن توزيع المنتخبات في القرعة سيعتمد على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بمنتخبات آسيا، الصادر يوم 13 يونيو 2025، وسيتم تقسيم الفرق إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول يضم كل من قطر، السعودية، أما المستوى الثاني يتواجد به، العراق، الإمارات، فيما ياتي في المستوى الثالث، عمان، إندونيسيا.

وسيتم وضع كل منتخب في وعاء خاص وفقًا لتصنيفه، مع ضمان عدم وقوع قطر والسعودية، باعتبارهما البلدين المضيفين، في مجموعة واحدة.

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