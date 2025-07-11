ملعب سانتياجو بيرنابيو يستضيف نهائي كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن كأس العالم نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تستضيف 3 دول في أميركا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وكشفت تقارير صحفية أن ملعب سانتياجو بيرنابيو في إسبانيا سيستضيف المباراة النهائية لنهائي كأس العالم 2030.

مونديال 2030 في 3 قارات و6 دول

وستشهد كأس العالم 2030، المقامة في 3 قارات و6 دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة أوروجواي والأرجنتين وباراجوي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.

واستضافت أوروجواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا النهائيات من قبل، في حين تستضيف البرتغال وباراجواي والمغرب البطولة لأول مرة.

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