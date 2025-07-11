الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يهاجمون بلدة سنجل شمال رام الله

الضفة الغربية المحتلة،
الضفة الغربية المحتلة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين يهاجمون بلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من محافظات الضفة الغربية واعتقلت 10 فلسطينيين.

 

هدم المنازل في الضفة الغربية

وقالت حركة حماس، الأربعاء الماضي، إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماضٍ في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت صباح الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 

 قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم  قرية شقبا

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

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الضفة الغربية رام الله قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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