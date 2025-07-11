الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال يوجه بتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

هدم المنازل في الضفة الغربية

وقالت حركة حماس الأربعاء، إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماضٍ في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت صباح الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم  قرية شقبا  

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

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جيش الاحتلال رئيس أركان جيش الاحتلال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

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