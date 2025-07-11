ألمانيا تعتزم تعزيز أسطولها من مقاتلات F-35

تعتزم ألمانيا شراء 15 مقاتلة إضافية من طراز F-35 وفق ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة، وهو ما سيرفع عدد الطائرات أمريكية الصنع المخطط الحصول عليها إلى 50 طائرة.

مشروع المقاتلة المشتركة FCAS

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين برلين وباريس بشأن الشراكة الفرنسية-الألمانية في مشروع المقاتلة المشتركة FCAS، وذلك بعد تقارير أفادت بأن فرنسا تطالب بحصة تبلغ 80% من العمل، في خطوة قد تطيح بالتقسيم المتفق عليه للمهام وتهدد بإيقاف المشروع قبل أن ينتقل إلى مرحلته التالية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر صناعي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يتوافق الطلب الألماني الجديد مع اتفاق بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع هدفها الجماعي للإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، في ظل التهديدات المستمرة من روسيا والحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود العسكري والمدني.

وقد رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على "الخطط المحتملة لعمليات الشراء قبل عرضها على البرلمان".

ألمانيا طلبت بالفعل 35 طائرة F-35

وكانت ألمانيا قد طلبت بالفعل 35 طائرة F-35 بهدف استبدال أسطولها القديم من طائرات تورنادو البالغ عدده 85 طائرة، والتي من المقرر إخراجها من الخدمة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الرقم الإضافي البالغ 15 طائرة F-35 كان مطروحًا ضمن نقاشات سابقة، لكن الأهداف الجديدة التي حددها الناتو بشأن عدد القوات وأنظمة التسلح تتطلب تعديل هذه الأرقام. وأوضح المصدر أن العدد المبدئي لم يعد كافيًا، مرجحًا أن تكون هناك حاجة لعدد أكبر في نهاية المطاف، رغم أنه لم يؤكد ذلك رسميًا.

وفي هذا السياق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأربعاء بأن الخلافات لا تزال قائمة حول مواصفات مشروع FCAS، مشيرا إلى أن المشروع يعاني منذ انطلاقه من تأخيرات وخلافات داخلية حول تقاسم العمل وحقوق الملكية الفكرية.

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