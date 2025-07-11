طريقة عمل البامية باللحمة في الفرن بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البامية باللحمة، البامية باللحمة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لمذاقها اللذيذ حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البامية باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، خاصة فى العزومات.

وتقدم الشيف إنجي علاء طريقة عمل البامية باللحمة فى الفرن.

مكونات عمل البامية باللحمة:-

نصف كيلو بامية صغيرة الحجم ومغسولة جيدا

نصف كيلو لحم بقري مقطع مكعبات (يفضل من الكتف أو الرقبة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

5 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

3 حبات طماطم كبيرة مبشورة أو مضروبة في الخلاط

2 كوب مرق لحم أو ماء ساخن

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة سكر صغيرة (لتعديل طعم الطماطم)

رشة كمون

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

عصير نصف ليمونة (حسب الرغبة)

طريقة عمل البامية باللحمة فى الفرن:-

في قدر على النار، ضعي ملعقة سمن أو زيت وسخنيها جيدا.

أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى يتغير لونها وتتحمر من الجوانب.

أضيفي البصلة المفرومة وقلبي حتى تذبل وتبدأ في الاحمرار.

أضيفي قليلا من الملح والفلفل، ثم اسكبي كمية مناسبة من الماء أو المرق وغطي القدر واتركيه حتى ينضج اللحم نصف نضج.

في مقلاة أخرى، سخني ملعقة زيت، وأضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم ورشة السكر والكمون، واتركي الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك (من 10 إلى 15 دقيقة).

في طاجن فرن (فخار أو بايركس)، ضعي طبقة من البامية، ثم أضيفي قطع اللحم فوقها.

اسكبي الصلصة المتسبكة فوق البامية واللحم، ثم أضيفي المرق حتى يغطي المكونات بنسبة ¾.

يمكن إضافة ثمرة فلفل أخضر إذا كنتي تفضلين الطعم الحار.

غطي الطاجن بورق فويل وضعيه في فرن ساخن على درجة حرارة 180-200 مئوية لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت، أزيلي ورق الفويل واتركي الطاجن في الفرن حتى يتحمر الوجه ويكتسب لون ذهبي (حوالي 10 دقائق إضافية).

يقدم طاجن البامية باللحمة ساخن مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشيعرية.

يمكنك إضافة عصير ليمون قبل التقديم لمذاق مميز.

طريقة عمل البامية باللحمة

فوائد البامية للصحة

والبامية من الخضروات الشهيرة والمهمة لقيمتها الغذائية العالية، ومن فوائد البامية:-

البامية غنية بالألياف الغذائية، وهو ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تساهم في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وسرطان القولون.

تساعد الألياف في التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعل البامية غذاءً مفيدًا لمرضى السكري.

تحتوي البامية على فيتامينات ومعادن عديدة تساهم في تعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجسم.

غنية بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات والأمراض.

تحتوي على فيتامين A، الذي يساهم في صحة البشرة والعينين.

فيتامين K الذي يلعب دورًا هامًا في تجلط الدم وصحة العظام.

تحتوي البامية على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة يمكن أن تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

مضادات الأكسدة في البامية تساعد في تقليل هذا الضرر وتحافظ على صحة الخلايا.

تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للفولات (حمض الفوليك)، وهو مهم جدًا للنساء الحوامل، والفولات يساعد في تكوين الخلايا الجديدة ويمنع العيوب الخلقية في الأجنة، لذلك، يُنصح النساء الحوامل بتضمين البامية في نظامهن الغذائي للحصول على كمية كافية من هذا العنصر الغذائي الهام.

تحتوي البامية على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، ويمكن تناول البامية كجزء من وجبة متوازنة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.

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