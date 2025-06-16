طريقة عمل طاجن البامية باللحمة بمذاق لا يقاوم
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة، طاجن البامية باللحمة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.
وطريقة عمل طاجن البامية باللحمة، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف عواطف محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل طاجن البامية باللحمة.
مكونات عمل طاجن البامية باللحمة:-
نصف كيلو بامية منظفة
نصف كيلو لحم بقري أو ضاني (مقطع مكعبات متوسطة)
2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت
1 حبة بصلة كبيرة مفرومة
4 فصوص ثوم مهروس
2 كوب عصير طماطم طازج
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
رشة قرفة (اختياري)
1 ثمرة فلفل أخضر (اختياري)
كوب ماء ساخن
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة:-
- في وعاء على النار، ضعي مكعبات اللحم في ماء مغلي مع بصلة وورق لورا وحبهان واتركيها حتى تنضج نصف نضج فقط (حوالي 30 دقيقة).
- في طاسة على النار، سخني السمن ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- أضيفي الثوم المهروس وقلبيه قليلا.
- أضيفي عصير الطماطم والصلصة، واتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكثف.
- أضيفي الكزبرة الجافة، الملح، الفلفل، والقرفة إلى الصلصة.
- أضيفي البامية وقلبيها في الصلصة لمدة 5 دقائق.
- في طاجن فخار أو صينية فرن، ضعي قطع اللحم النصف مسلوقة.
- صبي خليط البامية بالصلصة فوق اللحم.
- أضيفي كوب من ماء السلق أو الماء الساخن إذا احتجتى.
- سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.
- ضعي الطاجن في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، حتى تتجانس المكونات وتكتمل نضج اللحمة والبامية، وتتحمر الأطراف قليلا.
- يمكن تحمير ملعقة ثوم مع كزبرة جافة وسكبها فوق الطاجن قبل التقديم لإضافة نكهة قوية.
- يفضل استخدام بامية صغيرة الحجم لأنها ألذ في الطاجن.
- يقدم الطاجن ساخن مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.
فوائد البامية للصحة
ومن فوائد البامية التى تدفعنا لتناولها باستمرار:
- البامية غنية بالألياف الغذائية، وهو ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
- تساهم في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي وسرطان القولون.
- تساعد الألياف في التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يجعل البامية غذاء مفيد لمرضى السكري.
- تحتوي البامية على فيتامينات ومعادن عديدة تساهم في تعزيز المناعة والحفاظ على صحة الجسم.
- غنية بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات والأمراض.
- تحتوي على فيتامين A، الذي يساهم في صحة البشرة والعينين.
- فيتامين K الذي يلعب دورًا هامًا في تجلط الدم وصحة العظام.
- تحتوي البامية على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة يمكن أن تسبب تلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
- مضادات الأكسدة في البامية تساعد في تقليل هذا الضرر وتحافظ على صحة الخلايا.
- تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للفولات (حمض الفوليك)، وهو مهم جدًا للنساء الحوامل، والفولات يساعد في تكوين الخلايا الجديدة ويمنع العيوب الخلقية في الأجنة، لذلك، يُنصح النساء الحوامل بتضمين البامية في نظامهن الغذائي للحصول على كمية كافية من هذا العنصر الغذائي الهام.
- تحتوي البامية على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، ويمكن تناول البامية كجزء من وجبة متوازنة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.
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