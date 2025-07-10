طريقة عمل الغريبة الناعمة والنتيجة مضمونة



طريقة عمل الغريبة الناعمة، من وصفات البسكويت التي ترتبط بالاحتفال بالاعياد، فلا تظهر الغريبة الناعمة إلا مع المناسبات السعيدة، وتبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل الغريبة في البيت.





وتعد الغريبة من المعجنات العربية الأصل، ولها أكثر من اسم، ففي الجزائر يطلقون عليها "الغريبية"، وفي العراق تعرف باسم "الشكرلمة"، وفي مصر باسم "الغريبة".



وكذلك تختلف طريقة عمل الغريبة الناعمة من بلد لبلد، فنجد في المغرب، هناك العديد من الطرق لعملها، فهناك غريبة النخالة، والغريبة بالقشطة، وغريبة رقائق اللوز.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

الغريبة بالمقادير المظبوطة



ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل الغريبة الناعمة، نقدم في التقرير التالي، طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب.



مقادير عمل الغريبة:

كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بودرة

2 كوب دقيق

خطوات عمل الغريبة:

يضرب السمن مع السكر، حتى يمتزجا تماما معا، ويصبح لدينا مزيج ناعم.

يضاف الدقيق تدريجيا، على خليط السمن والسكر، مع الخفق المستمر، حتى يمتزج الدقيق أولا بأول.

نستمر في إضافة الدقيق تدريجيا، ومع الخفق، حتى يصبح لدينا عجينة بيضاء ناعمة، سهلة التشكيل

نبدأ بعد ذلك في تشكيل الغريبة بالطريقة المعتادة، وبشكلها المميز الصغير المستدير، ونرصها في صواني الفرن.

لابد من تسخين الفرن حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، قبل البدء في تسوية الغريبة، على أن يكون الفرن على درجة حرارة هادئة جدا، حوالي 120 درجة.

نترك الغريبة في الفرن حوالي 10 دقائق فقط.

وحتى تتأكدي من تمام نضج الغريبة، فقط حركي الصينية برفق، إذا وجدتي الغريبة بدأت تتحرك بسهولة، ولم تعد ملتصقة بالصينية، فهذا علامة على أنها نضجت.

بعد خروج الغريبة الناعمة من الفرن؛ نتركها حتى تبرد تماما، ثم نضعها في علبة جافة ونظيفة، ومحكمة الغلق.

نصائح لنجاح الغريبة الناعمة



الغريبة الناعمة

السكر المستخدم في عمل الغريبة، لابد أن يكون سكر بودرة.

السمن المستخدم في عمل الغريبة الناعمة، لابد أن يكون في درجة حرارة الغرفة.

يجب أن يكون الفرن على درجة حرارة هادئة جدا.

يمكن أن تختلف كمية الدقيق، سواء أن تزيد قليلا، أو تقل قليلا، لاختلاف أنواع الدقيق.



الغريبة على طريقة الشيف ريمو

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، وصفتها في عمل الغريبة الناعمة

المقادير:

500 جرام دقيق

300 جرام سمنه

150 جرام سكر

2 بيضة

باكيت فانيليا

قشرة ليمونه مبشوره مبشوره ناعم

ذره ملح

مكسرات مفرومة للتزيين



الطريقة

يضرب السمن مع السكر جيدا حتى يصبح لون السمن أبيض

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى، ونضيف الفانيليا ونكمل الضرب

نخلط الدقيق مع بشر الليمونه ونضيف الدقيق على دفعات أثناء الضرب حتى يصبح العجين لين وسلس

يغلف العجين بالنايلون ويترك ليرتاح لمده نصف ساعة

نوقد الفرن على 180درجة

نفرش صينيه الفرن بورق زبدة، ونشكل العجينه حسب الرغبه وتزين اما بالمكسرات او بالقرنفل او بالسكر المرشوش والحلويات او تترك ساده بدون تزيين على ان نترك "سم واحد" بين كل واحدة والاخرى

تخبز لمده 10 دقائق فقط ختى تنضج على ان يتم اخراجها فورا قبل ان تتحول للون الاحمر المائل للبنى وعندما تبرد يفضل حفظها فى علبه من المعدن حتى لا بتغير طعمها او شكلها.



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