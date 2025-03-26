طريقة عمل الغريبة فى البيت على طريقة الشيف نورهان القاضي

طريقة عمل الغريبة فى البيت، الغريبة من حلوى العيد الناعمة التى لها مذاق مميز لا يقاوم ولها عشاق كثيرون، وهى تقدم بجانب الكحك والبسكويت فى عيد الفطر المبارك.

وطريقة عمل الغريبة فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الغريبة فى البيت.

مكونات عمل الغريبة:-

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 كوب سمن أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر ناعم (سكر بودرة)

رشة فانيليا

فستق أو لوز للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الغريبة فى البيت:

في وعاء عميق، نخفق السمن مع السكر جيدًا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

نضيف الفانيليا، ثم نبدأ بإضافة الدقيق تدريجيًا ونعجن برفق حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية، لا تلتصق باليد.

نغطي العجينة ونتركها ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نُشكل العجينة على شكل كرات صغيرة ونرصها في صينية مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بين كل حبة وأخرى.

نزين كل قطعة بحبة فستق أو لوز.

نخبز الغريبة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 160° مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو حتى يبدأ أسفلها بالاحمرار الخفيف. يجب عدم تحمير الوجه.

نترك الغريبة تبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى لا تتكسر.

لا تفرطي في العجن حتى لا تفقد الغريبة هشاشتها.

يمكن استخدام الزبدة بدلًا من السمن، لكن الطعم مع السمن يكون أقرب للطابع الشرقي التقليدي.

طريقة عمل الغريبة فى البيت

ولعمل البيتيفور

مكونات عمل البيتيفور:

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر بودرة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر (اختياري)

شوكولاتة مذابة ومربى (للتزيين)

طريقة عمل البيتيفور:

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي جيدًا حتى يندمج الخليط.

انخلي الدقيق مع الملح والبيكنج باودر، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى الخليط مع العجن برفق حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

ضعي العجينة في كيس حلواني أو استخدمي ماكينة البيتيفور لتشكيله بأشكال مختلفة على صينية مبطنة بورق زبدة.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية واخبزي البيتيفور لمدة 10-12 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد أن يبرد، زينيه بالشوكولاتة المذابة أو المربى حسب الرغبة.

استخدمي زبدة بجودة عالية للحصول على طعم غني.

لا تفرطي في خبزه حتى لا يصبح قاسيًا.

يمكنك إضافة الكاكاو إلى جزء من العجينة للحصول على بيتيفور بالشوكولاتة

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