السبت 15 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البسكويت في البيت بأقل التكاليف

البسكويت
البسكويت

 طريقة عمل البسكويت بالمقادير، في البيت، من الوصفات التي تحاول ستات البيوت إجادة عمله في البيت، بدلا من شراءه جاهز، للتوفير في الميزانية.

طريقة عمل الغريبة الناعمة، بالمقادير والخطوات

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ويعد البسكويت من الأصناف التي يجب إجادة عملها بالمقادير المظبوطة، حتى تكون نتيجته مظبوطة، وطعمه زي الجاهز، بدلا من شراؤه جاهزا، خاصة أن أسعار البسكويت قد ارتفعت بشكل كبير، مما يمثل عبئا كبيرا عل ميزانية الكثير من الاسر المصرية.

 

طريقة عمل البسكويت بالمقادير المظبوطة

 وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل البسكويت بالمقادير المظبوطة، بالأكواب والجرامات، وبعض الأسرار البسيطة، التي تساعد في الحصول على نتيجة مرضية ومبهرة، حتى تكون نتيجته كأفضل المحلات.

طريقة البسكويت
طريقة البسكويت

مقادير البسكويت:

كيلو دقيق، (٦ أكواب)
٥٠٠ جرام زبدة، (٢ كوب ونصف)
٣ بيضات
٣٥٠ جرام سكر بودرة، (كوب ونصف)
١٠٠ مل حليب دافئ (نصف كوب)
ملعقة كبيرة نشادر
ملعقة صغيرة بيكينج بادور
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح

 

أسرار نجاح البسكويت

الكوب المستخدم هو الكوب المعيارى سعة ٢٥٠ مل.
ومن شروط وعوامل نجاح بسكوت العيد، أن تكون الزبدة مثلجة، وتضرب بالعجان حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الضرب المستمر، حتى يصبح لدينا كريمة.
لابد أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، لأن البيض المثلج يفسد قوام الزبدة، ويضاف للزبدة بالسكر، ويضرب جيدا، للحصول على كريمة زبدة هشة.
ويجب أن نترك العجينة في الثلاجة، لترتاح، ولابد أن تكون العجينة مثلجة، لأن حركة ماكينة البسكوت ترفع درجة حرارة العجين.

 

طريقة عمل البسكويت بالمقادير

 تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدا.
نضيف بعد ذلك البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا، وفى النهاية نضيف الدقيق والبيكينج بودر وذرة الملح ويخلط حتى تصبح عجينة.
وتوضع العجينة فى الثلاجة ترتاح لمدة نصف ساعة 
تشكل العجينة بالشكل المميز لبسكويت النشادر، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15دقيقة.


وتقدم الشيف رشا أيضا، طريقة عمل البسكويت بعدة نكهات مختلفة، بالزبيب وجوز الهند والبرتقال.

المقادير:

كيلو دقيق
6 بيضات 
400 جم زبدة 
400 جم سكر بودرة
ملعقتين صغيرة بيكينج بودر
ڤانيلا
50 جم ينسون
50 جم جوزهند
50 جم زبيب
50جم بشر برتقال

البسكويت في البيت
البسكويت في البيت

الطريقة:

تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام ثم يضاف السكر ويضرب جيدا ثم نضيف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية نضيف الدقيق والبيكينج بودر وذرة الملح ويخلط حتى تصبح عجينة.

تقسم العجينة الى 5 أقسام:

يضاف للقسم الاول اليانسون

القسم الثانى جوز هند

القسم الثالث الزبيب

القسم الرابع بشر البرتقال

والقسم الاخير يترك كما هو

وتوضع اقسام العجينة المختلفة فى الثلاجة تستريح لمدة نصف ساعة 
تشكل العجينة حسب الرغبة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15 دقيقة
وبعد ان يبرد توضع وحدات البسكويت فى قوالب البليسية، وتوضع فى علبة محكمة الغلق.

 

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