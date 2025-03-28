الجمعة 28 مارس 2025
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طريقة عمل الغريبة بالكيلو فى البيت

الغريبة
الغريبة

طريقة عمل الغريبة بالكيلو، الغريبة من حلوى العيد الناعمة التى لها مذاق ناعم ومختلف عن باقى أنواع كحك العيد، ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الغريبة بالكيلو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف بسمة السباعي، طريقة عمل الغريبة بالكيلو.

مكونات عمل الغريبة:-

1/2 كيلو سمن بلدي ساقع

1/4 كيلو سكر ناعم بودر 

900 جرام دقيق

رشة ملح

طريقة عمل الغريبة بالكيلو:-

  • يخلط بالمضرب، السمن والسكر  جيدا حتى يصير خليط كريمى أبيض ثم نضيف الدقيق تدريجيا.
  • وتخلط جميع المقادير جيدا  ثم تترك بالثلاجه نص ساعة.
  • ثم تخرج العجينة ويخدم مرة أخرى 
    و تيكزين بالحبات الفستق أو الصنوبر
  • وتوضع بالفرن على درجة حرارة ١٦٠ لمدة 8 دقائق.
  • ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.
  • ثم نحفظها فى علبة محكمة الغلق لحين تناولها في العيد.
الغريبة 
الغريبة 

ولعمل البيتيفور 

مكونات عمل البيتيفور بالشوكولاتة:

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة (طرية بدرجة حرارة الغرفة)

نصف كوب سكر بودرة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

رشة ملح

للتزيين:

شوكولاتة مذابة (غامقة أو بالحليب حسب الرغبة)

مكسرات مفرومة أو سكر ملون أو جوز الهند

طريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة:-

  • في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر البودر حتى يصبح الخليط كريمي وهش.
  • أضيفي البيضة والفانيليا، واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.
  • في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى خليط الزبدة.
  • اعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.
  • ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع مزخرف، وشكليها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.
  • اخبزي البيتي فور في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة فقط، ثم اتركيه ليبرد تمامًا.
  • بعد أن يبرد، غمسي أطرافه في الشوكولاتة المذابة وزينيه بالمكسرات أو أي تزيين حسب الرغبة.
  • اتركيه حتى تجف الشوكولاتة، ثم قدميه أو خزنيه في علبة محكمة الإغلاق.
    لا تبالغي في وقت الخبز، لأنه يفقد هشاشته.
  • يمكنكِ حشو حبتين من البيتي فور بمربى أو شوكولاتة قبل تغميس الأطراف.
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الغريبة طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة بالكيلو عيد الفطر المبارك العيد الشيف بسمة السباعي

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