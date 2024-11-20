الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 15 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة داخل مخزن بأسيوط

ضبط مخزن أدوات كهربائية
ضبط مخزن أدوات كهربائية بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه في إطار مجهودات الدولة والأجهزة المعنية لمكافحة الجرائم التموينية التي تمس حقوق المستهلك لحمايته من عيوب الصناعة ومنع الغش التجاري وحماية العلامات التجارية من التزييف والتقليد، شنت الأجهزة الرقابية بالمحافظة حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط مخزن بمركز الفتح بداخله ما يقرب من 15 ألف قطعة من الأدوات الكهربائية المزيفة والمقلدة لعلامات تجارية شهيرة تباع للمواطنين على أنها أصلية مما يؤثر على الكيانات الصناعية المصرية والعلامات التجارية الشرعية والقانونية ويضر بالمستهلك.
 

حملة تموينية مفاجئة بمركز الفتح


وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مفاجئة بمركز الفتح بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين بحضور العميد عبد العال المناوي مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وشمال الصعيد والمقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين بأسيوط وإدارة تموين الفتح بقيادة جابر سليمان سليم مدير الإدارة ومفتشي التموين والرقابة التجارية بإدارة تموين الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز. 

 

ضبط مخزن للأدوات الكهربائية المقلدة وغير مطابقة للمواصفات 

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للأدوات الكهربائية المقلدة وغير مطابقة للمواصفات وتحمل علامات تجارية لشركات كبري لبيعها للمستهلك علي كونها إنتاج الشركات الأصلية حيث تم ضبط 4747 قطعة وش كهرباء داخلي وخارجي و3840 مفتاح أوتوماتيك 32 و40 أمبير و1470 قطعة شاسيه كهرباء و1080 قطعة لقمة إم كي بريزه ومفتاح و750 قطعة لقمة جرس وتليفون وتكييف ومفتاح و360 قطعة لقمة أربعة وثلاثة طرف و164 لفة سلك وكابلات كهرباء مختلفة 1.5ملم إلي 6 ملم و560 لوحة مفاتيح 8- 14 خط و45 قطعة ديمر لمبة ومفتاح وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

مكافحة محاولات الغش التجاري والتصدي لأي تاجر مخالف

 

وأكد أبوالنصر مواصلة شن الحملات المكثفة والمفاجئة على الأسواق لمكافحة كافة أشكال محاولات الغش التجاري والتصدي لأي تاجر مخالف يقوم بالغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق والتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية لحماية جمهور المستهلكين.

 

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كان محافظ أسيوط أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
 

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