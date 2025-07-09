الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

جامعة أسيوط تتعاون مع المحافظة لوضع خطة للتخلص الآمن من الكلاب الضالة

لجنة مكافحة الكلاب
لجنة مكافحة الكلاب الضالة، فيتو

عقدت جامعة أسيوط اجتماعًا موسعًا للجنة مكافحة الكلاب الضالة، بالتنسيق مع محافظة أسيوط، لوضع خطة آمنة للتعامل مع الكلاب الضالة داخل الحرم الجامعي وفي مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز أمن وسلامة المجتمع الجامعي وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تضع سلامة الأفراد والمنشآت في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إيجاد حلول جذرية تعتمد على منهج علمي وعملي، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية، بما يضمن معالجة الظاهرة دون الإخلال بالمعايير البيئية والإنسانية، لافتًا إلى أن الجامعة ملتزمة بدورها كمؤسسة تعليمية وبحثية في دعم القضايا المجتمعية وطرح الحلول المستدامة لها.

التعامل مع الكلاب الضالة بوسائل آمنة وغير مؤذية

وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لسبل التعامل مع الكلاب الضالة بوسائل آمنة وغير مؤذية، مع رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية داخل الجامعة والمجتمع المحلي حول كيفية الوقاية والتعامل مع مثل هذه الحالات.

من جانبه، أوضح الدكتور مينا عماد أن محافظة أسيوط حريصة على التنسيق مع الجامعة وكافة الجهات التنفيذية المعنية، للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، مع التأكيد على أهمية إشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات المعنية بحقوق الحيوان في وضع وتنفيذ البرامج المناسبة، بما يحقق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على البيئة.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها تفعيل دور اللجنة الفنية المختصة بمجابهة هذه الظاهرة وفقًا للمادة (1) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، بالإضافة إلى مخاطبة منظمات المجتمع المدني والجمعيات المختصة بالرفق بالحيوان لتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة ومحافظة أسيوط لدراسة الوضع ومتابعة آليات التنفيذ.

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وضمت اللجنة في عضويتها نخبة من المختصين، من بينهم: الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور محمود مصطفى مدير مستشفى الطب البيطري، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالجامعة والمحافظة.

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