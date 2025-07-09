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فريق طبي بجامعة أسيوط يجري جراحة معقدة لمريض يعاني من ورم بالقلب

العملية قبل وبعد،
العملية قبل وبعد، فيتو

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة قلب مفتوح معقدة لمريض يعاني من ورم بالقلب نتج عنه تضرر بالصمام الميترالي، وذلك انطلاقا من دور مستشفيات جامعة أسيوط كمركز رائد في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب  رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى القلب.

 


كان مستشفى القلب بجامعة أسيوط قد استقبل المريض في العقد الخامس من العمر، يعاني من ضيق في التنفس وثقل في الصدر، بالإضافة إلى ضعف مزمن في وظائف الكلى.

 

وجود ورم بالقلب وتضرر شديد في الصمام الميترالي

 

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، التي أجراها الدكتور علي التهامي، مدرس أمراض القلب، تبين وجود ورم بالقلب وتضرر شديد في الصمام الميترالي، وهو ما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.

 

وعلى الفور، عرضت حالة المريض على قسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط،  وقرر الفريق الطبي، الذي يترأسه الدكتور محمد فاروق مدرس جراحة القلب والصدر، بمعاونة الطبيب أحمد جاد، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب محمد الببلاوي، طبيب مقيم بالقسم، إجراء جراحة قلب مفتوح لاستئصال الورم واستبدال الصمام الميترالي، وقد شارك في هذه الجراحة الدقيقة فريق متميز من قسم التخدير، جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم الدكتورة داليا صلاح، استشاري التخدير والرعاية المركزة، والطبيب أحمد وهبي، مدرس مساعد بالقسم، بالإضافة إلى هيئة التمريض المتميزة التي ضمت كل من دينا خيري فهمي، وحسن رمضان عبد الصبور، وأحمد أشرف، فني ميكنة إرواء القلب.

 

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وتكللت العملية الجراحية بالنجاح، وخرج المريض من العناية المركزة عقب مرور ٤٨ ساعة، وغادر مستشفى القلب بجامعة أسيوط بحالة صحية مستقرة بعد خمسة أيام فقط من التدخل الجراحي.

يعكس هذا الإنجاز الطبي المستوى المتقدم للخدمات الصحية، التي يقدمها مستشفى القلب الجامعي.

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