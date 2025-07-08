25 ألف طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط

تواصل جامعة أسيوط سير امتحانات الدراسات العليا بمختلف كلياتها للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وسط التزام تام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بدقة وانضباط، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا هذا العام يبلغ نحو 25 ألف طالب وطالبة بمراحل الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

تقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب

وشدد رئيس جامعة أسيوط على أهمية الالتزام الكامل بجميع التعليمات واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، مع توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أجواء مناسبة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية شملت لجان امتحانات الدراسات العليا بكليتي الفنون الجميلة والآداب، حيث اطمأن على سير الامتحانات، مشيدًا بحسن التنظيم والانضباط داخل اللجان.

وتفقد الدكتور جمال بدر سير امتحانات تمهيدي الماجستير بكلية الفنون الجميلة، التي تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 12 من يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد الكلية ووكيلها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور منصور المنسي، العميد الأسبق للكلية، والأستاذ مخلص فاروق عياد، أمين الكلية.

لجان امتحانات الدراسات العليا

كما تفقد نائب رئيس جامعة أسيوط لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور مجدي علوان، عميد الكلية، والدكتور سامح البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو رحاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فضلًا عن رؤساء الأقسام المختلفة، والأستاذ عز المنصوري أمين الكلية. واطمأن خلالها على انتظام أعمال الامتحانات، مشيدًا بالتنظيم الجيد داخل اللجان، وموجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وخلال جولته، وجه الدكتور جمال بدر بضرورة تلبية جميع احتياجات الطلاب وتوفير الأجواء المريحة والداعمة داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط بدقة، مؤكدًا حرص الجامعة على ضمان الشفافية والنزاهة وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

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