جنرال أمريكي يطالب بوقف دعم إسرائيل: الولايات المتحدة على أعتاب حرب عالمية ثالثة.. نتنياهو يتوسل لتدخل واشنطن بقوة عسكرية لإنقاذه.. الصواريخ الأمريكية تنفد وجنودها في التوابيت

الحرب العالمية الثالثة، كشف الجنرال الأمريكي السابق، دوجلاس ماكجريجور، أن الحرب مع إيران ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب عالمية ثالثة بشكل مباشر، وطالب دوجلاس المسئولين الأمريكيين بتجنب الحرب مع إيران.

أمريكا تدخل في حرب عالمية ثالثة والسر في إيران

وأكد الجنرال الأمريكي المتقاعد دوجلاس ماكجريجور أن القبة الحديدية الإسرائيلية والاستخبارات الإسرائيلية فشلوا، والآن يتوسل نتنياهو إلى واشنطن للتدخل بقوة عسكرية أمريكية لإنقاذ إسرائيل من هزيمة مؤكدة؛ هزيمة صنعها نتنياهو بتشجيع من واشنطن.

الحرب العالمية الثالثة الوشيكة، فيتو

وطالب الجنرال الأمريكي المتقاعد دوجلاس ماكجريجور من الإدارة الأمريكية بعدم دعم إسرائيل في الحرب وأن توقف إسرائيل قتل الفلسطينيين في غزة وتسحب قواتها من غزة والضفة الغربية، مقترحًا عقد جلسة بمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة وفي منطقة الشرق الأوسط، والتزام قوات مسلحة من دول عدم الانحياز بحماية غزة والضفة الغربية، وأن تعقد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والبرازيل مؤتمر سلام للتحكيم في النزاع بين إسرائيل وإيران وجيران إسرائيل.

وقال الجنرال الأمريكي المتقاعد دوجلاس ماكجريجور: "من المرجح أن تؤدي الحرب مع إيران إلى دخول الولايات المتحدة مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. دعونا نتجنب هذا!".

الاستخبارات الإسرائيلية فشلت ونتنياهو يتوسل لواشنطن

وأضاف دوجلاس ماكجريجور أنه "في الساعات الـ72 الماضية، شنت إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران في الوقت الذي كانت المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال جارية. لقد فوجئت إيران، لكنها تعافت من كارثة بيرل هاربر أسرع مما توقعت إسرائيل".

وأكد دوجلاس ماكجريجور أنه "بعد أقل من 18 ساعة من الهجوم الإسرائيلي المفاجئ، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت "الفرط صوتية" على وسط تل أبيب وفي جميع أنحاء إسرائيل".

وأوضح ماكجريجور أنه "في هذه الأثناء، فشلت القبة الحديدية الإسرائيلية. فشلت الاستخبارات الإسرائيلية. والآن يتوسل نتنياهو إلى واشنطن للتدخل بقوة عسكرية أمريكية لإنقاذ إسرائيل من هزيمة مؤكدة؛ هزيمة صنعها نتنياهو بتشجيع من واشنطن، وفي الوقت نفسه، تتجمع روسيا والصين وباكستان ومعظم دول العالم الإسلامي للدفاع عن إيران، وتتدفق الإمدادات والمعدات والمساعدات الفنية إلى إيران".

واشنطن أحرقت 12 تريليون دولار في الشرق الأوسط

وكشف دوجلاس ماكجريجور عن الخسائر الأمريكية، فقال: "لقد حان الوقت للتحقق من الواقع: أحرقت واشنطن ١٢ تريليون دولار في الشرق الأوسط منذ عام ٢٠٠٣. والنتيجة؟ ٧٠٠٠ قتيل أمريكي، و٥٠ ألف جريح، وحدود مفتوحة، و١٠٠ ألف أمريكي يموتون سنويًا بسبب التسمم بالفنتانيل".

خسائر أمريكا في الشرق الأوسط، فيتو

وقال دوجلاس ماكجريجور "اليوم، تبلغ ديون الولايات المتحدة 37 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي لا يشمل ما يسمى "ديون الوكالة". وقد صوت 77 مليون أمريكي لصالح الرئيس ترامب لأنه وعد بإنهاء الصراعات الخارجية ووقف الزحف إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف ماكجريجور "لم يتغير تفويض ترامب: تأمين حدود أمريكا وموانئها ومياهها الساحلية. ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وسحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم قتل وتهجير الأمريكيين. استعادة سيادة القانون. ولكن لا قطرة دم أمريكية أخرى في الحروب الخارجية".

الصواريخ الأمريكية تنفذ والجنود يعودون في توابيت

وأوضح ماكجريجور أن "ضربة إسرائيلية واحدة على جزيرة خرج- حيث يتدفق 90% من صادرات النفط الإيرانية- أو على مرافئ بندر عباس، ستُغلق إيران مضيق هرمز. وهذا يُمثل 20% من إمدادات النفط العالمية".

نتنياهو يتوسل إنقاذه، فيتو



وعن إمكانية غلق مضيق هرمز قال ماكجريجور "هذا يعني تعطل سلاسل التوريد وتضخمًا جامحًا. وصل سعر البنزين إلى 7 دولارات للجالون بين عشية وضحاها. كل أسرة عاملة منهكة. سائقو الشاحنات لا يستطيعون توصيل الطعام. انهيار اقتصادي. لماذا؟ إذًا، هل تستطيع إسرائيل، التي بدأت هذه الحرب الجنونية، جرّ الأمريكيين إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا مع احتمال نشوب حرب نووية؟"

وقال دوجلاس ماكجريجور: "لدينا 40 ألف جندي في الإمارات وقطر، وفي الخليج العربي. إنهم أهداف سهلة. تبلغ تكلفة طائرة "شاهد-136" الإيرانية المسيرة 20 ألف دولار للطائرة الواحدة. وتبلغ تكلفة صواريخ باتريوت الأمريكية 4 ملايين دولار للصاروخ الاعتراضي الواحد".

وأكد ماكجريجور أن مخزون أمريكا من الصواريخ سيستنفد، حيث قال: "أحسبها. سنستنفد مخزوننا من الصواريخ ونُفلس بينما يعود الأمريكيون إلى ديارهم في صناديق".

توقف الدعم الأمريكي لإسرائيل والمطالبة بوقف الحرب

وعن الصراع في الشرق الأوسط قال دوجلاس ماكجريجور: "الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وما يجب على واشنطن فعله لنزع فتيل الصراع يتمثل في الآتي:

دوجلاس يقترح عدم مساعدة إسرائيل، فيتو

1. اطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. اطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، مع التأكيد على معارضة واشنطن لتدمير إيران وإسرائيل وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط.

2. المطالبة بأن توقف إسرائيل قتل الفلسطينيين في غزة وتسحب قواتها من غزة والضفة الغربية.

3. تعليق كافة المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى توافق إسرائيل على سحب قواتها من غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة.

4. اقتراح التزام قوات مسلحة من دول عدم الانحياز بحماية غزة والضفة الغربية.

5. اقتراح أن تعقد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والبرازيل مؤتمر سلام للتحكيم في النزاع بين إسرائيل وإيران وجيران إسرائيل".

واختتم دوجلاس ماكجريجور نصائحه للإدارة الأمريكية بشأن الحرب في الشرق الأوسط، فقال: "قدتُ جنودًا أمريكيين إلى ساحة المعركة وهم تحت نيران العدو. رأيتُ الكثير من التوابيت المُغطاة بالأعلام. لا أريد رؤية المزيد. استمرّ دعاة الحرب في واشنطن 22 عامًا. لقد فشلوا. كذبوا، لقد استفادوا بينما كانت أمريكا تنزف. انتهى الوقت".

وأضاف دوجلاس ماكجريجور "أمريكا أولًا تعني أمريكا أولًا. لا إسرائيل أولًا، ولا أوكرانيا أولًا، ولا الناتو أولًا. أمريكا أولًا".



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