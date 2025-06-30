الإثنين 30 يونيو 2025
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وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية لا تزال قابلة للارتفاع إلى مستويات 2 أبريل

وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن العودة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في "يوم التحرير" لا تزال خيارًا مطروحًا لبعض الدول مع استمرار إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية.

 

الرسوم الجمركية الأمريكية 

وقال بيسنت: "هناك دول تتفاوض بحسن نية، لكن يجب أن تدرك أنه إذا لم نتمكن من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد نعود إلى مستوى 2 أبريل. آمل ألا يحدث ذلك".

عندما أُعلن عن مستويات الرسوم الجمركية هذه في البداية، انخفض سوق الأسهم بشكل حاد قبل أن يُعلق ترامب الرسوم بعد أسبوع، ومن المقرر أن ينتهي تعليق الرسوم الأسبوع المقبل في 9 يوليو.

كان الرئيس الأمريكي علق فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الشهر قبل الماضي على العديد من الدول، في التاسع من أبريل، لمدة 90 يومًا، مع بقاء الرسوم الشاملة بنسبة 10% على تلك البلدان.

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بينما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News، إن نسبة التعرفات الجمركية 55% ليست جديدة، بل تشمل الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة الحالية البالغة 30% على الصين، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات محددة كانت سارية بالفعل.

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