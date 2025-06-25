تنفيذي أسيوط: تخصيص فصلين لحضانات الأطفال بالمساجد وإنشاء كافتيريات على الطرق (فيديو)

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الحيوية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات بجميع القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى المقدم محمد همام نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام وشركات المرافق.

واستهل محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي بمتابعة مستجدات مشروع الحي الحكومي بمدينة ناصر الجديدة، ووجه بسرعة اعتماد التصميمات، وتحديد الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنقولين، مع تشغيل المساجد والكنائس الجاهزة، وتقييم الأصول التابعة للمديريات كما استعرض إنجازات تشغيل الوحدة الصحية، والحضانة، ومركز الشباب بمدينة ناصر، في إطار خطة جذب السكان وتوفير الخدمات الأساسية.

توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ أسيوط إلى لقائه مؤخرًا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والاتفاق مع بيت الزكاة والصدقات المصري على توفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إعادة تخطيط المناطق النائية وتوفير الخدمات التعليمية والشبابية بها.

تفعيل مراكز تنمية الأسرة وتمكين المرأة بقرى “حياة كريمة

ووجه محافظ أسيوط بتفعيل مراكز تنمية الأسرة وتمكين المرأة بقرى "حياة كريمة" من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، ومتابعة المبادرات الصحية المقدمة للمواطنين كما شدد على استكمال أعمال تطوير منطقة المصلة بحي غرب أسيوط، وتوفير الخدمات اللازمة، مع دعم طلاب المنطقة من خلال توفير الزي المدرسي والحقائب الدراسية وسداد المصروفات.

تخصيص فصلين لحضانات الأطفال داخل كل مسجد

وتابع اللواء هشام أبوالنصر أعمال إحلال وتطوير كوبري الهمامية بمركز البداري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، ووجه بضرورة الإسراع في التنفيذ استجابة لمطالب المواطنين كما أعلن عن تخصيص فصلين لحضانات الأطفال داخل كل مسجد بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كأول محافظة تطبق هذا النموذج على مستوى الجمهورية.

إنشاء أكشاك وكافتيريات على الطريقين الشرقي والغربي

وفي إطار تطوير الخدمات على الطرق الصحراوية، وجه المحافظ بإنشاء أكشاك وكافتيريات حديثة على الطريقين الشرقي والغربي، لتكون ذات طابع جمالي وتقدم خدمات للمسافرين، كجزء من تحسين صورة المحافظة.

تنظيم حملات التوعية للتبرع بالدم

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة لتنظيم حملات التوعية للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع، والمقرر في 28 يونيو الجاري، بالإضافة إلى دعم وإنجاح حملة "طرق الأبواب" لنشر الوعي الصحي وخدمات تنظيم الأسرة.

واستعرض المحافظ أيضا موقف ملف التصالح في مخالفات البناء، معلنًا أن محافظة أسيوط حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية وفقًا لتقييم وزارة التنمية المحلية، مقدمًا الشكر لكل فرق العمل.

كما تابع معدلات الأداء في ملفي التقنين والمتغيرات المكانية، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن السداد، مع التأكيد على استرداد الأراضي غير المستغلة وسرعة تحصيل المستحقات المالية.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.