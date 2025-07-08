رصد 40 حالة إيجابية لتحاليل المخدرات العشوائية على الطرق بأسيوط

تواصل مديرية أمن أسيوط، لليوم الثالث على التوالي، حملاتها الأمنية المكبرة لإجراء تحاليل المخدرات المفاجئة علي الطرق، تحت إشراف اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط.

رصد 40 حالة تعاطي إيجابية بين السائقين

أسفرت حملات اليوم الثالث بعدد من الطرق بأسيوط عن تحرير 120 محضرًا ضد أشخاص تم فحصهم، وتبين أن 40 منهم جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية للمواد المخدرة.

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المتواصلة لمديرية الأمن لمكافحة تعاطي المخدرات وتأمين الشارع الأسيوطي.

وشدد مدير أمن أسيوط على استمرار هذه الحملات بشكل مكثف لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على الأمن والنظام العام والحد من حوادث الطرق

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