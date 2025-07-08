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محافظات

رصد 40 حالة إيجابية لتحاليل المخدرات العشوائية على الطرق بأسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

تواصل مديرية أمن أسيوط، لليوم الثالث على التوالي، حملاتها الأمنية المكبرة لإجراء تحاليل المخدرات المفاجئة علي الطرق، تحت إشراف اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط.

رصد 40 حالة تعاطي إيجابية بين السائقين 

أسفرت حملات اليوم الثالث بعدد من الطرق بأسيوط عن تحرير 120 محضرًا ضد أشخاص تم فحصهم، وتبين أن 40 منهم جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية للمواد المخدرة. 

تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المتواصلة لمديرية الأمن لمكافحة تعاطي المخدرات وتأمين الشارع الأسيوطي.

 

فحص 800 سائق وضبط 150 متعاطيا للمواد المخدرة في حملة مرورية بأسيوط

توجيهات رئاسية للتصدي لحوادث الطريق الإقليمي.. وجهود مكثفة من الداخلية على الطرق.. ومصادر أمنية: الكشف عن المخدرات وتشديد الرقابة ومكافحة السير عكس الاتجاه الأبرز

وشدد مدير أمن أسيوط على استمرار هذه الحملات بشكل مكثف لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على الأمن والنظام العام والحد من حوادث الطرق

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