مقررة أممية بمقصلة عقوبات أمريكا لدفاعها عن فلسطين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية في جنيف.

وانتقد ماركو روبيو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "الجهود غير المشروعة والمخزية (لألبانيزي) الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين".

ومؤخرًا، دعت ألبانيزي إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" في غزة.

وفي كلمة سابقة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت فيها تقريرها الأحدث، اتهمت ألبانيزي إسرائيل بالمسؤولية عن"واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث".

وفي ما يلي أبرز المعلومات عن فرانشيسكا باولا ألبانيز

وفرانشيسكا باولا ألبانيز باحثة قانونية إيطالية وخبيرة في حقوق الإنسان، تعمل حاليًّا كمقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عُينت في هذا المنصب في الأول من مايو 2022، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.



وتعد ألبانيز شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث عُرفت بانتقاداتها الشديدة لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وقد أثارت تصريحاتها وتعليقاتها السابقة جدلًا واتهامات بمعاداة السامية، إلا أنها ترفض هذه الاتهامات وتؤكد أن انتقاداتها موجهة للاحتلال وليس للشعب اليهودي.

ومنذ تعيينها، واجهت ألبانيز العديد من التحديات، بما في ذلك الضغوط السياسية والاتهامات بمعاداة السامية.

ومع ذلك، فقد استمرت في عملها، مؤكدة أهمية كشف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتقديم تقارير دقيقة ونزيهة.



وأصدرت ألبانيز العديد من التقارير والمنشورات حول الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية، وأنشأت مع آخرين شبكة عالمية معنية بالقضية الفلسطينية.

كما كتبت كتابًا بعنوان "عندما ينام العالم: قصص وكلمات وجروح من فلسطين"، يروي تجاربها مع الفلسطينيين ومعاناتهم.



تعتبر ألبانيز صوتًا قويًّا ومؤثرًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق القضية الفلسطينية، وتستمر في مواجهة التحديات والصعوبات في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف للجميع.

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