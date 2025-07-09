أخبار الرياضة اليوم: الاتحاد يضم لاعب الزمالك.. نجم الأهلي يشارك في تدريبات النجم الساحلي.. ورسالة مبكية من إبراهيم سعيد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

الحكم على كارلو إنشيلوتي بالسجن لمدة عام

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية عن صدور حكم بالسجن لمدة عام واحد على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، ومدرب ريال مدريد السابق، بتهمة التهرب الضريبي في عام 2014.

وكتبت المحكمة الإسبانية في حكمها: "ندين كارلو أنشيلوتي، بصفته مرتكب جريمة ضد الخزينة بعقوبة السجن لمدة عام"، وغرامة قدرها 386 ألفا و361 يورو.

الاتحاد يضم لاعب الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد محمود قادما من نادى الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاء التعاقد معه وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامى استعدادا للموسم الجديد 2025_2026 بحسب ما أعلن الاتحاد السكندري.

ووقع أحمد محمود على تمديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين حتى عام 2029، بعد أن كان عقده ينتهي في 2027، قبل الموافقة على إعارته.

وكان أحمد محمود صاحب الـ22 عاما قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى الجونة، كما شارك في 9 مباريات خلال الموسم الماضي مع الزمالك، وتمكن من صناعة هدف.

وانضم لاعب الزمالك الجديد إلى قائمة صفقات الاتحاد السكندري التي ضمت محمود عبد الرحيم "جنش"، واستعارة نور علاء ومحمود عجيب.

أسباب تعطل صفقة مصطفى محمد

يرفض مسئولو النادي الأهلي الاستسلام في صفقة مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة الأهلي ترى أن ضم مصطفى محمد خير تعويض لـ وسام أبوعلي الذي يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم الاحتراف سواء بالدوري الأمريكي أو الريان القطري.

وكشف مصدر أن مصطفى محمد يرحب بعرض النادي الأهلي على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن هناك أسباب تعطل الصفقة.

أول هذه الأسباب هي مغالاة نادي نانت في مطالبه المالية لبيع مصطفى محمد، حيث حدد مبلغ 5 ملايين يورو في البداية.

معسكر مغلق لنادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 حتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وكان فريق الزمالك بدأ فترة الإعداد منذ يوم الأحد الماضي، ويخوض الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، لحين الانتظام في معسكره المغلق.

كريستو يظهر في تدريبات النجم الساحلي

وظهر التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي، في تدريبات نادي النجم الرياضي الساحلي، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

كان موقع “نسمة” التونسي كشف عن حصول كريستو على وثيقة رحيله من الأهلي لينتقل في صفقة مجانية إلى النجم الساحلي، مشيرا إلى أن النادي التونسي في انتظار رفع إيقاف القيد تمهيدا لإعلان عودته رسميا لصفوف الفريق.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة كل ما قدمه محمد الضاوي كريستو رفقة الأهلي، قبل إعلان رحيله بشكل رسمي من جانب الأحمر.

أرقام وبطولات كريستو مع الأهلي

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة، ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وحصد كريستو رفقة الأهلي، لقب الدوري الممتاز مرتين، ومثلهم كأس مصر، ولقبين دوري أبطال إفريقيا.

قيمة إنتقال كريستو إلي الأهلي

وكان كريستو قد انضم للأهلي من النجم الساحلي موسم 2023، وبلغت الصفقة حينها مبلغ 1.250 مليون دولار، لكن تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي، مما يعني أن الصفقة كلفت خزينة الأهلي قرابة الـ 310 آلاف دولار.

مدافع الزمالك مطلوب في الوداد

وقالت صحيفة المنتخب المغربية: “يصر محمد أمين بن هاشم مدرب الوداد الرياضي على انتداب مدافع الزمالك صلاح الدين مصدق الذي يبدو أنه يريد العودة للبطولة الاحترافية ما جعل الوداد الرياضي ومعه محمد أمين بن هاشم يضعانه ضمن اهتماماتهما بالنظر لقيمة اللاعب ولعطائه ومؤهلاته التقنية ما جعله يبرز بشكل لافت مع الزمالك”.

وأضافت: ينتظر صلاح الدين مصدق العرض الرسمي من الوداد ليحدد مساره إما بالبقاء مع الزمالك أو الانتقال إلى الوداد الرياضي الذي يبدي أهمية كبيرة في انتدابه بطلب من بن هاشم الذي يريد تطعيم خط الدفاع بلاعبين من العيار الثقيل.

تصريحات قوية من إبراهيم سعيد

ظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، في مقطع مصور يحكي من خلاله تفاصيل الخلاف مع أسرته ودخوله السجن خلال الفترة الماضية.

ونفذ إبراهيم سعيد حكما بحبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية.

وقال إبراهيم سعيد باكيًا بعد خروجه من السجن: "أنا في ابتلاء.. بس سؤال لـ دار الإفتاء إزاي أتعامل مع بناتي اللي حبسوني؟ بناتي جوليا ولي لي عندهم 20 سنة و21 سنة سجنوني.. اللي من دمي حبسوني! ده أنا اللي مطلعلهم البطاقة! شهدوا ضدي في المحكمة".



وأضاف: "بناتي عقوبتهم إيه يا دار الإفتاء؟ أنا عمري ما أذيتهم وشافوا مني كل الحب، أنا مش عارف أدعي عليهم مفيش حد بيدعي على عياله ربنا يهديهم ويسامحهم.. أنا سايبلهم فيلا وعربية وأحسن لبس وأحلى برندات وأحلى مدارس.

وأكمل: أي حاجة بيطلبوها كنت بعملها لأنهم ولاد إبراهيم سعيد وفي الآخر دفنوني 4 شهور بتحريض من والدتهم.. أنا مقهور وربنا ما يكتبها على حد بناتي شهدوا في المحكمة شهادة زور ضدي! وجابوا ناس تشهد زور ضدي بإني عندي 7 فيلات ومرتبي 2 مليون جنيه في الشهر.. أنا لو معايا الفلوس دي كلها هسجن نفسي ليه.

وتابع: كانوا بيطلبوا مني إني أبيع شقة أمي وأرميها في الشارع عشان ياخدوا فلوس الشقة أو أتحبس بس أنا قولت أتحبس ولا إني أرمي أمي في الشارع مع إنها كانت هتوافق عشان أخرج من السجن.. الظلم وحش وربنا كبير والله كنت واثق في ربنا والحمد لله خرجت وربنا نصرني بس أنا عاوز حقي يا مصر من اللي شهدوا زور ضدي.

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