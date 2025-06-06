الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

أنشيلوتي يوضح الفارق بين تدريب المنتخبات والأندية

انشيلوتي
انشيلوتي

عبّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن رضاه بالأداء الذي قدمه “السيليساو” خلال مواجهته أمام الإكوادور، مؤكدًا أن التجربة الأولى له على رأس القيادة الفنية للمنتخب كانت لحظة خاصة ومميزة.

وقال كارلو أنشيلوتي، في تصريحات صحفية: “خضت أكثر من 1200 مباراة كمدرب، لكن اليوم كان مختلفًا تمامًا، كانت أول مباراة لي كمدرب للبرازيل، شعور لا يوصف، إنها لحظة خاصة للغاية بالنسبة لي”.

وأضاف المدرب المخضرم: “قيادة منتخب بحجم البرازيل تمثل هدية حقيقية، تدريب المنتخبات يختلف كثيرًا عن الأندية، لأنك تشعر بأن هناك أمة كاملة تضع ثقتها فيك وتقف خلفك”.

وتابع أنشيلوتي: “الفريق كان منظمًا دفاعيًا، ونجح في الضغط عاليًا، ولم نسمح للمنافس بخلق فرص حقيقية، لكننا كنا بحاجة إلى مزيد من السهولة في التمرير والتحكم بالكرة”

وكان المنتخب البرازيلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره الإكوادوري، في اللقاء الذي أُقيم فجر الجمعة ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد تلك هى المباراة الأولى لـ كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل، حيث تعاقد مع السيليساو بعد رحيله بشكل رسمي عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم المنقضي.

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أنشيلوتي البرازيل تصفيات كأس العالم

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