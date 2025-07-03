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رياضة

3 أسباب يستند عليها الأهلي لرفض رحيل إمام عاشور (تقرير)

امام عاشور لاعب الأهلي
امام عاشور لاعب الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن 3 أسباب لرفض رحيل إمام عاشور لاعب الفريق إلى نيوم السعودي أو أي نادي خليجي يرغب في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي. 

وقال المصدر: السبب الأول يتمثل في عدم وجود لاعب بديل لإمام عاشور قادر على تقديم نفس أداء اللاعب ومن ثم سيكون من الصعب التفريط فيه للحاجة إلى جهوده. 

وتابع: السبب الثاني يتمثل في رغبة النادي في الحصول على مقابل مادي يفوق العشرة مليون دولار من أجل التفريط في خدمات اللاعب وهو الرقم الذي سيكون من الصعب الحصول عليه.

ثالث الأسباب هي رغبة الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو في استمرار اللاعب وتأكيده أيضا على أنه عنصر مهم يرفض رحيله. 

من ناحية أخرى أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي عن عودته لصفوف القلعة الحمراء من خلال برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة النادي، لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وبعد عودة شريف إلى الأهلي خلال الميركاتو الحالي، تصبح تلك هي الفترة الثانية لصاحب الـ 29 عاما رفقة القلعة الحمراء. 

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي؟

خلال فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، شارك محمد شريف في 151 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا، إلى جانب تقديمه 11 تمريرة حاسمة.

وحصد شريف مع الأحمر 10 بطولات، من بينها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس السوبر المصري، وكأس مصر مرة واحدة.

كما توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا،و لقب هداف دوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز 6 أهداف.

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