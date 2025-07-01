تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري موسم 2025-2026

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025_2026 تحت قيادة الكابتن إمام محمدين.

وجاء تشكيل قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري على النحو التالى:

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، في وقت سابق رسميا اعتماد تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد بقيادة أحمد سامي.

تشكيل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي

أوضح الحساب الرسمي للاتحاد السكندري، أن تشكيل الجهاز الفني الجديد جاء كالتالي:

1- أحمد سامي.. مدير فني.

2- أحمد سعيد أوكا.. مدرب.

3- صلاح أمين.. مدرب.

4- حسن نصر.. مدرب حراس مرمى.

5- محمد أيمن هلال.. محلل أداء.

وأشار نادي الاتحاد إلى أنه سيتم تحديد واختيار المعد البدني وكذلك الجهاز الإداري والطبي لاحقا من قبل أحمد سامي.

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