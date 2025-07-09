ترامب: نتخذ خطوات جذرية لإعادة تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة وإفريقيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة 5 دول من غرب إفريقيا إن هناك الكثير من الغضب في القارة الإفريقية وأن إدارته تمكنت من حل جزء كبير منه.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مأدبة غداء بـالبيت الأبيض، أن اتفاق السلام الأخير بين الكونغو ورواندا تم توقيعه في البيت الأبيض.

وجاء هذا اللقاء، مع قادة ليبيريا، السنغال، الجابون، موريتانيا، وغينيا بيساو، في وقت اتخذت فيه إدارة ترامب خطوات جذرية قالت إنها تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وذكر ترامب للقادة الخمس أنهم ينحدرون من أماكن نابضة بالحياة، ذات أراضٍ ثمينة، ومعادن عظيمة، واحتياطات نفطية كبيرة، وشعوب رائعة، لافتًا إلى أن إدارته ستواصل تسهيل جهود السلام في مناطق تشهد صراعات مثل السودان وليبيا.

وأضاف ترامب: "الآن أصبح تركيزنا على التجارة، ويبدو أن التجارة أصبحت الأساس الذي تمكنتُ من خلاله من تسوية العديد من النزاعات، مثل الهند وباكستان، وكوسوفو وصربيا".

وأضاف: "كنت أقول لهم: أنتم تخوضون حربًا؟ إذًا لن نتاجر معكم. ويبدو أن هذا النهج حقق نجاحًا كبيرًا".

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