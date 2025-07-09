الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

ترامب: الفرصة جيدة للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن غزة خلال أيام

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن قطاع غزة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جهود الوساطة الدولية  تحقق تقدما ملموسا في المحادثات المتعثرة منذ أشهر.

 

ترامب يكشف تطورات ملف مفاوضات غزة

وقال ترامب: "نحن نرى فرصة جيدة، وقد تحدث الأمور هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل..نأمل أن يتحقق شيء إيجابي للجميع".

تقدم في الوساطات وتفاهم مبدئي بشأن حرب غزة

وتشير مصادر أمريكية إلى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر تواصل مساعيها لإقناع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة يتضمن:

وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار

تبادلًا للأسرى

إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

والبحث في ترتيبات طويلة الأمد بشأن إعادة الإعمار والضمانات الأمنية

التحدي الأكبر في حرب غزة: ملف الانسحاب ومحور فيلادلفيا

رغم التفاؤل الحذر، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول الوجود الإسرائيلي في محوري "موراج" و"فيلادلفيا"، وهو ما تعتبره حماس عقبة رئيسية أمام أي اتفاق دائم.

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