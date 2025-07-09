الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

‏‏بعد ‏غرق شاب من الغربية في طبرق، ليبيا ترحل 77 مصريا داخل شاحنات مغلقة (صور)

ترحيل 77 مصريا من
ترحيل 77 مصريا من ليبيا، فيتو

رحلت السلطات الليبية فى مدينة طبرق، 77 مهاجرًا مصريًا، ضُبطوا على يد حرس الحدود، ونُقلوا إلى منفذ أمساعد البري عبر شاحنات مغلقة، أمس الثلاثاء، وفق ما أفادت به مؤسسة العابرين المعنية بمتابعة قضايا الهجرة والمهاجرين.

ترحيل 77 مهاجرا مصريا من ليبيا

‏وأعربت مؤسسة العابرين المعنية بمتابعة قضايا الهجرة والمهاجرين، عن قلقها إزاء استمرار ترحيل المهاجرين في ظروف غير إنسانية، مشددة على ضرورة احترام كرامة المرحّلين وتوفير وسائل نقل تحفظ حياتهم.

ترحيل مصريين من ليبيا
ترحيل مصريين من ليبيا

وجاء ترحيل المصريين من طبرق بعد يوم واحد فقط من انتشال جثمان الشاب المصري محمد مصطفى محمد مصطفى البيه، مركز كفر الزيات محافظة الغربية، والذي لقي مصرعه غرقًا خلال محاولة هجرة غير نظامية قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا.

وفاة شاب مصري غرقا أمام سواحل طبرق

‏ووفق مؤسسة العابرين، لا يزال جثمان الشاب المتوفى داخل مشرحة مركز طبرق الطبي بانتظار استكمال إجراءات النقل والتسليم لذويه في مصر.

ترحيل مصريين من ليبيا، فيتو
ترحيل مصريين من ليبيا، فيتو

ووضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية  وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.

تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 

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