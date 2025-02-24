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حوادث

السجن المؤيد لمتهمين بتشكيل جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين مقيمين بمركز مطاي  وألزمتهم المصاريف الجنائية، وبرأت 19 آخرين، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين.

 

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وذكر أمر الإحالة إلى أنه فى غضون عام 2022، قام المتهمين بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة، بغرض تهريب المهاجرين، بالمخالفة لمواد قانون الجنايات والقانون رقم ٢٣ لسنة 2022، بشأن مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.


وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الهجرة غير الشرعية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعًا.

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