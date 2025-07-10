كيف يحمي القانون حقوق المتبرعين بالبلازما؟

مع اتساع الاعتماد العالمي على مشتقات البلازما لعلاج أمراض مزمنة ومستعصية، تتجه الأنظار نحو المتبرع لا بوصفه مجرد وسيط، بل كحلقة رئيسية في منظومة طبية دقيقة في مصر، تتسع مبادرات جمع البلازما، لكن تظل الأسئلة قائمة: هل يجري الأمر في إطار قانوني شفاف وهل تُحمى حقوق المتبرعين كما يجب؟

ما البلازما ولماذا التبرع بها مهم؟

البلازما هي الجزء السائل من الدم، وتستخدم في علاج حالات مثل الحروق، وأمراض نقص المناعة، والنزيف الحاد. ويستخلص هذا السائل الحيوي عبر عملية تعرف بـ"فصل البلازما"، تعيد باقي مكونات الدم إلى المتبرع، ما يجعل العملية آمنة نسبيًا في حال التزام المعايير الطبية.

ويؤكد الإطار القانوني والتنظيمي لعملية التبرع بالبلازما حقوق أساسية للمتبرع، منها:

الاختيار الحر: التبرع يجب أن يكون طوعيًا، دون أي نوع من الضغط المباشر أو غير المباشر.

الخصوصية: جميع البيانات الصحية والشخصية يجب أن تظل سرية.

السلامة الصحية: استخدام أدوات معقّمة، وفحص شامل للمتبرع، هما شرط لا غنى عنه لضمان سلامته.

الحد الأقصى للتبرع: يُسمح للمتبرع بالتبرع مرة كل أسبوعين بحد أقصى 12 مرة سنويًّا، حماية لصحة الجسم وتوازنه البيولوجي.

متى يصبح التبرع خطرًا؟

رغم أن العملية آمنة نظريًّا، فإن غياب الرقابة الدقيقة أو الضغط غير المباشر قد يخلق ثغرات محتملة:

التبرع المفرط: في بعض الحالات، يُدفع المتبرع لتجاوز الحد الآمن، مما قد يسبب نقصًا في البروتينات أو إرهاقًا عامًّا.

الاستغلال المالي: رغم أن القانون المصري لا يسمح بالدفع مقابل التبرع، فإن بعض التجارب الدولية تُظهر مخاطر هذا النمط إذا لم يُضبط.

ضغط الحوافز: سواء كانت معنوية أو مادية، قد تؤدي إلى فقدان مبدأ "الاختيار الحر".

التحدي الأخلاقي والرقابي

المنظمات الصحية تؤكد ضرورة وجود رقابة طبية صارمة، إلى جانب التزام أخلاقي من مراكز التبرع تجاه المتبرعين. الهدف الأساسي يجب أن يظل إنسانيًا: إنقاذ الأرواح، لا الاستفادة من احتياج المتبرعين.

التبرع بالبلازما ليس فقط إجراء طبيًا، بل اختبار حقيقي لمدى نضج المنظومة الصحية والرقابية. وبينما تمثل هذه العملية بارقة أمل لعشرات الآلاف من المرضى، فإن ضمان حقوق المتبرع – بداية من الفحص وحتى الراحة والتعافي – هو ما يجعل المنظومة جديرة بالثقة والاستمرار.

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