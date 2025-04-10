نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

قال الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الزراعة، ونقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، إن اقتناء الكلاب والقطط أو ما يُسمى بالحيوانات الأليفة أصبح اتجاهًا بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة توفر خدمة ترخيص وتحصين الكلاب ضد السعار، ويتم تسجيله في الدولة بأنه حيوان من سلالة معينة.

مشكلة الكلاب الضالة وايقاف استخدام الطعوم السامة

وأضاف، أن مشكلة الكلاب الضالة تتمثل في أن هناك قانون قديم يُحدد كيفية مكافحة هذه الكلاب من خلال طرق معينة مثل استخدام الطعوم السامة وخلافه، بينما الاتجاه العالمي الفترة الحالية يتجه نحو إيقاف استخدام الطعوم السامة، وتطعيمه ضد مرض السعار بنسبة 70% حتى يصبح الإنسان آمن ضد هذا المرض.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وأوضح أن هناك ضرورة للتحكم في الكلاب الضالة حتى لا تزيد في العدد من خلال إجراء عمليات لإخصاء هذه الحيوانات، مشيرًا إلى أن الدولة في شهر 2023 أصدرت قانونًا لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وخلال الفترة الحالية يتم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لهذا القانون الذي يضع خطة واضحة المعالم لتعقيم الحيوانات وإيواء الكلاب الخطرة.

نقيب البيطريين: إلقاء القمامة يُساعد على تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس”، إن إلقاء القمامة يُساعد على تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، وخلال الفترة الحالية يتعاون الطب البيطري مع المجتمع المدني في تعقيم الكلاب، وتصميم بوكسات لإيواء الكلاب بعد إجراء العمليات ومن ثم إطلاقه مرة أخرى.

وأضاف، أن تطبيق قانون حيازة الحيونات الخطرة والكلاب يحتوي على مميزات كبيرة جدًا ويُعالج ظاهرة الكلاب الخطرة، وترخيص حيازة الحيوانات، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير الذي أدى لاتهام ذراع أحد مدربي السرك كان بسبب خطأ، خلاف أن هذا الشخص يتعامل مع حيوان بري من الممكن أن يتغير سلوكه في أي وقت.

وأوضح أن التوعية والإرشاد من الأمور المهمة للطلاب والمواطنين، فالمواطن من الضروري أن يكون لديه ثقافة الرفق بالحيوان، وهذا لن يحدث إلا من خلال وزارة التربية والتعليم.

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