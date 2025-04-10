الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب البيطريين يكشف مفاجأة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

الكلاب الضالة، فيتو
الكلاب الضالة، فيتو
ads

قال الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الزراعة، ونقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، إن اقتناء الكلاب والقطط أو ما يُسمى بالحيوانات الأليفة أصبح اتجاهًا بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة توفر خدمة ترخيص وتحصين الكلاب ضد السعار، ويتم تسجيله في الدولة بأنه حيوان من سلالة معينة.

 

مشكلة الكلاب الضالة وايقاف استخدام الطعوم السامة

وأضاف، أن مشكلة الكلاب الضالة تتمثل في أن هناك قانون قديم يُحدد كيفية مكافحة هذه الكلاب من خلال طرق معينة مثل استخدام الطعوم السامة وخلافه، بينما الاتجاه العالمي الفترة الحالية يتجه نحو إيقاف استخدام الطعوم السامة، وتطعيمه ضد مرض السعار بنسبة 70% حتى يصبح الإنسان آمن ضد هذا المرض.

 

قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 

وأوضح أن هناك ضرورة للتحكم في الكلاب الضالة حتى لا تزيد في العدد من خلال إجراء عمليات لإخصاء هذه الحيوانات، مشيرًا إلى أن الدولة في شهر 2023 أصدرت قانونًا لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وخلال الفترة الحالية يتم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لهذا القانون الذي يضع خطة واضحة المعالم لتعقيم الحيوانات وإيواء الكلاب الخطرة.

 

نقيب البيطريين: إلقاء القمامة يُساعد على تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس”، إن إلقاء القمامة يُساعد على تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، وخلال الفترة الحالية يتعاون الطب البيطري مع المجتمع المدني في تعقيم الكلاب، وتصميم بوكسات لإيواء الكلاب بعد إجراء العمليات ومن ثم إطلاقه مرة أخرى.

وأضاف، أن تطبيق قانون حيازة الحيونات الخطرة والكلاب يحتوي على مميزات كبيرة جدًا ويُعالج ظاهرة الكلاب الخطرة، وترخيص حيازة الحيوانات، مشيرًا إلى أن الحادث الأخير الذي أدى لاتهام ذراع أحد مدربي السرك كان بسبب خطأ، خلاف أن هذا الشخص يتعامل مع حيوان بري من الممكن أن يتغير سلوكه في أي وقت.

وأوضح أن التوعية والإرشاد من الأمور المهمة للطلاب والمواطنين، فالمواطن من الضروري أن يكون لديه ثقافة الرفق بالحيوان، وهذا لن يحدث إلا من خلال وزارة التربية والتعليم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقيب البيطريين الزراعة الحيوانات الأليفة تحصين الكلاب الكلاب الضالة قانون حيازة الحيوانات

مواد متعلقة

ما حكم قتل الكلاب والقطط الضالة؟ رد حاسم من دار الإفتاء

ضبط المتهمين بإطلاق الكلاب الشرسة على نظيرتها الضالة في الخصوص

ضبط شخصين بدمياط لإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها

الأكثر قراءة

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

كواليس استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق الأول في الزمالك

منوعات

المزيد

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في القتل الرحيم؟، رد حاسم من دار الإفتاء

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

علي جمعة يكشف أسباب انتشار دعاة السوشيال ميديا وتراجع علماء الأزهر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية