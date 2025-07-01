الكلاب الضالة في الشروق!

لم يكن مشهد الكلاب الضالة وهي تفترش المساحات الخضراء بأكياس الزبالة التي جلبتها من الصناديق مشهدًا عابرًا أو نادر الحدوث في مدينة الشروق، بل تحوّل في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة يومية مؤرقة تعكس خللًا بيئيًا وسلوكيًا لابد من معالجته.

هذا الواقع غير المقبول يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، إذ لا بد من حلول جذرية تنهي هذه المشكلة التي تهدد الصحة العامة وتشوه الصورة الجمالية للمدينة.



صحيح أن جهاز مدينة الشروق بقيادة المهندس بسام الشيخ لا يكف عن الدفع بحملات موسّعة لتعقيم الكلاب الضالة ورش المبيدات في مختلف الأحياء، بخطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر عبر تقليل أعداد الكلاب الضالة بطريقة آمنة وإنسانية..وهذا أمر محمود..

لكن السؤال: كيف وصلنا إلى هذا الحد.. ولماذا تُركت الكلاب الضالة حتى استفحل أمرها شأنها شأن مدن وأحياء عديدة في مصر؟ والجواب: هناك تراكمات متعددة؛ أهمها غياب الوعي البيئي لدى بعض السكان في التخلص العشوائي من القمامة، ما جعل صناديق الزبالة مصدر جذبٍ للحيوانات الضالة.

أضف إلى ذلك النقص السابق في حملات التعقيم والتطهير، وغياب خطط شاملة لمعالجة الظاهرة في بداياتها، مما أدى إلى تكاثر الكلاب وانتشارها في الأحياء السكنية بشكل لافت.



وأيًّا ما كان الأمر فقد بدأ الحل.. ولكن لا مجال للتراجع؛ فاليوم، نشهد تحركًا فعّالًا بقيادة رئيس مجلس الأمناء، سيد جلال، الذي أعلن تحمّل المجلس لكامل التكاليف اللازمة لتنفيذ حملات موسعة لتعقيم الكلاب ورش المبيدات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المدينة ومؤسسات الرفق بالحيوان، لضمان أن تكون الحلول إنسانية وفعالة في الوقت ذاته.



ما يميز هذه الحملة هو أنها لا تعتمد فقط على الحل الأمني، بل البيئي والتنظيمي أيضًا، حيث تُنفذ بإشراف مباشر من مسؤولين مختصين، على رأسهم المهندس مجدي علي مدير إدارة البيئة، لضمان تطبيق المعايير البيئية بكل دقة لكن الأهم من ضربة البداية أن تستمر الحملة بنفس الحماس حتى تؤتي ثمارها لتحقيق حلول مستدامة.



لا شك أن الطريق إلى مدينة نظيفة وآمنة هو حلم كل مواطن يحلم بحياة كريمة، ولابد ألا تقتصر المعالجة فقط على التخلص من الظاهرة، بل على منع تكرارها. وهذا يتطلب دورًا مجتمعيًا موازيًا يتمثل في التوعية بعدم رمي القمامة بشكل عشوائي، والتفاعل مع خطط البلدية بإيجابية ووعي.



لقد آن الأوان أن نستعيد السيطرة على المساحات الخضراء ونُعيد للمدينة مظهرها الذي تستحقه. فالتحرك بدأ، ولكن استمراريته ونجاحه مرهونان بتكاتف المجتمع المدني والجهات المعنية.

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