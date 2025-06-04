الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو

البنك المركزي
البنك المركزي

قال البنك المركزي: إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.9% في مايو 2025 مقابل سالب 0.7% في مايو 2024 و1.3% في أبريل 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في مايو 2025 مقابل سالب 0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 13.1% في مايو 2025 مقابل 10.4% في أبريل 2025.

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