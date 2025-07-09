انهيار جسر بالهند يودي بحياة 10 أشخاص ويغرق عددا من المركبات (فيديو)

لقي 10 أشخاص حتفهم وسقطت عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر للسيارات في ولاية غوجارات غرب الهند.

وانهار الجسر الذي يربط بين مقاطعتي أناند وفدودرا، خلال ساعات الذروة الصباحية اليوم الأربعاء، مما أسفر عن وفيات وإصابة ثلاثة آخرين.

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