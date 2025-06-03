سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا – لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.

غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل نحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة أعمال غير مشروعة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، وذلك عبر عدة أساليب تهدف لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال، من بينها: تأسيس عدد من الشركات، شراء وحدات سكنية، شراء سيارات فارهة؛ وذلك بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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