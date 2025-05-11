الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ندوة توعوية بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمنوفية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية – من خلال مكتب عمل الشهداء – ندوة توعوية موسعة استهدفت أولياء الأمور والأطفال، وذلك بمقر مركز شباب الشهداء، بمشاركة ما يقرب من 30 مستفيدًا.

 

جهود وزارة العمل

 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل، وتنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران،بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر

 

افتتح الندوة عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمحافظة، مؤكدًا في كلمته على أهمية التوعية بهذه القضايا الحيوية، مستعرضًا في الوقت ذاته جهود الوزارة في تقديم برامج التدريب المهني للشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

 

كما شاركت في الندوة د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث تناولت في كلمتها تعريف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والفروقات الجوهرية بينهما، مع تسليط الضوء على أبرز الأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ولا سيما بين الأطفال والنساء، والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها نتيجة الاستغلال بأشكاله المختلفة..

 

أكدت عبد الحي على أهمية رفع وعي الأسر بأدوات الحماية، ودور الدولة – ممثلة في وزارة العمل – في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء والأطفال، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتشبيك مع مختلف الجهات المعنية.

شهدت الندوة حضور عدد من ممثلي محافظة المنوفية، ومديرية الشباب والرياضة، ضمن منصة الشرف، في إطار التكامل المؤسسي لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من الوقوع ضحية لها.

 

جدير بالذكر أن تنظيم هذه الندوة جاء بتنسيق متميز من كريستينا إبراهيم، مديرة إدارة الرعاية ومسؤول المرأة والطفل بمديرية العمل بالمنوفية، في ضوء خطة الوزارة لتكثيف الندوات التوعوية والأنشطة المجتمعية بالمحافظات..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل الهجرة غير الشرعية التدريب المهني برامج الحماية الاجتماعية تعريف الهجرة غير الشرعية قضايا الهجرة غير الشرعية مكافحة الاتجار بالبشر وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

مواد متعلقة

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

إغلاق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025 غدًا

بـ نصف مليون جنيه شهريا، خطوات ورابط التقديم لوظائف وزارة العمل في البحرين

وزارة العمل: افتتاح مركز ريادة المرأة بالمنوفية خطوة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية