ندوة توعوية بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمنوفية

نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية – من خلال مكتب عمل الشهداء – ندوة توعوية موسعة استهدفت أولياء الأمور والأطفال، وذلك بمقر مركز شباب الشهداء، بمشاركة ما يقرب من 30 مستفيدًا.

جهود وزارة العمل

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل، وتنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران،بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر

افتتح الندوة عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمحافظة، مؤكدًا في كلمته على أهمية التوعية بهذه القضايا الحيوية، مستعرضًا في الوقت ذاته جهود الوزارة في تقديم برامج التدريب المهني للشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

كما شاركت في الندوة د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث تناولت في كلمتها تعريف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والفروقات الجوهرية بينهما، مع تسليط الضوء على أبرز الأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ولا سيما بين الأطفال والنساء، والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها نتيجة الاستغلال بأشكاله المختلفة..

أكدت عبد الحي على أهمية رفع وعي الأسر بأدوات الحماية، ودور الدولة – ممثلة في وزارة العمل – في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء والأطفال، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتشبيك مع مختلف الجهات المعنية.

شهدت الندوة حضور عدد من ممثلي محافظة المنوفية، ومديرية الشباب والرياضة، ضمن منصة الشرف، في إطار التكامل المؤسسي لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من الوقوع ضحية لها.

جدير بالذكر أن تنظيم هذه الندوة جاء بتنسيق متميز من كريستينا إبراهيم، مديرة إدارة الرعاية ومسؤول المرأة والطفل بمديرية العمل بالمنوفية، في ضوء خطة الوزارة لتكثيف الندوات التوعوية والأنشطة المجتمعية بالمحافظات..

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