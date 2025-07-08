وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد تكرم أوائل الكليات

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم أوائل الكليات بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجي والإعلامى، والمنسق العام لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ومحمد منير العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى.

حيث شهد الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، تكريم الطلاب الأوائل بكليات الجامعة، وذلك بقاعة كلية الطب، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والجهاز الإدارى والطلاب.

وفي مستهل الاحتفال أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور أولياء الأمور لما بذلوه من جهد وعطاء لأبنائهم الطلاب معربًا عن فخره بانتمائه لجامعة الوادى الجديد.

داعيًا الطلاب للوقوف عرفانًا بالجميل وتقديرًا لكل أولياء الأمور مؤكدًا علي حرص إدارة الجامعة علي التواصل الدائم مع كافة الطلاب في جميع القطاعات التعليمية مصرحًا بتخصيص مكتب لرعاية الخريجين المركزية بالجامعة، حرصًا منها علي استمرار التواصل وتوفير كافة سبل الدعم لأبناء الجامعة من الخريجين في مختلف التخصصات

متمنيًا لكافة الطلاب النجاح والتفوق في الحياة القادمة، ومواصلة التعلم والبحث وتنمية المهارات في اللغة الإنجليزية والفرنسية والحاسب الآلي لرفع كفاءتهم للتنافس ولمواجهة سوق العمل.

و في هذ الإطار أكد الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة علي حرص الجامعة في تقديم الدعم الكامل لكافة الطلاب الخريجين لتمكنهم من المنافسة في سوق العمل علي نحو يليق بإسم ومكانة جامعة الوادي الجديد متمنيًا لكل طالب تحقيق ما يرجو موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب لدعمهم لأبنائهم متمنيًا للجميع مزيدًا من التقدم والرقي والاستمرار في تحصيل العلم.



ومن جانبها أشارت حنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، إلي أن حفل التكريم شهد تكريم أوائل الطلاب من مختلف الكليات وعددهم 50 طالبا وطالبة بمنحهم مبالغ مالية مهداه من وزارة التضامن.



وفى الختام تم التقاط الصور التذكارية مع السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

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