جامعة الوادي الجديد تستقبل نواب المحافظين في مقرها الجديد

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد، نواب المحافظين على مستوى الجمهورية على هامش زيارتهم لمحافظة الوادى الجديد لتفقذ المشروعات القومية والتنموية بالوادى الجديد وكان فى استقبالهم السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمستشار الاعلامى للجامعة.

حيت استمع نواب المحافظين الى شرح من الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة عن جامعة والوادى الجديد ومبنى الاختبارات الإلكترونية كاول مبنى للاختبارات الاكترونية بالجامعات المصرية يضم 24 قاعة اختبار مجهزة باجهزة الكمبيوتر وبالانترنت فائق السرعة لاجراء الاختبارت الاكترونية لطلاب كليات الجامعة حيث قاموا بجوله للتعرف على امكانات المبنى.

هذا وقامت الجامعة بعرض فيلم تسجيلي عن جامعة الوادى الجديد من انتاج ادارة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة لعرض مسيرة جامعة الوادى الجديد امكانات الجامعة التى تمثل قاطرة التنمية فى صحراء مصر الغربية.

وفى نهاية الجولة اعرب نواب المحافظين عن سعادتهم بما شاهدوه بجامعة الودى الجديد من امكانات ومقومات تؤهل الجامعة لان تكون فى مصاف الجامعات العريقة مقدمين الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد والنواب والسادة العمداء والوكلاء ومستشاروه على حفاوة الاستقبال، متمنين لجامعة الوادى الجديد الازدهار التوفيق لخدمة قضايا التنمية فى صحراء مصر الغربية.

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