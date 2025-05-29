صحة المرأة، جوهر التنمية والاستدامة مؤتمر كلية الطب جامعة الوادي الجديد السنوي

نظمت كلية الطب جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس الموافق 29/5/2025 بقاعة المؤتمرات بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد المؤتمر العلمي السنوي الرابع تحت عنوان “صحة المرأة: جوهر التنمية والاستدامة”.

وفي كلمة رئيس جامعة الوادي الجديد، التى القاها نيابه عنه الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ومستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسى والتى رحب فيها بضيوف المؤتمر من اساتذة كلية الطب المشاركين في المؤتمر والشركات الراعية والداعمة للمؤتمر.

وقال إن المرأة تعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ولا يقل دورها عن دور الرجل في دعم الجهود من أجل التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق المستشار الطبى لجامعة الوادي الجديد أكد أن المرأة هي نواة المجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومنها المجتمع.

وقال إن صحة المرأة تمثل تشابكًا من العلوم والمعلومات التي تتعلق بالصحة العامة للمرأة وتنبع أهمية صحة المرأة والاهتمام بها، ليس من الاهتمام بصحتها ذاتها فحسب، بل لأن صحتها تنعكس على العائلة، فالمرأة هي عماد العائلة وعليها تعتمد صحة العائلة كلها من الزوج إلى الأولاد.

وفى كلمة الدكتور محمود ذخيرة عميد كلية الطب جامعة الوادي الجديد ورئيس المؤتمر أكد أن المؤتمر يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية لدعم صحة المرأة المصرية مع التوسع في تقديم برامج الرعاية الصحية للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وتعزيز حماية المرأة من أي ممارسات وتوفير خدمات صحية موجهة للمرأة في المناطق النائية بالإضافة إلى التوسع في توفير الخدمات الصحة للمرأة للاهتمام بصحتها من أمراض الانيميا وامراض القلب والأمراض الوراثية والأمراض السرطانية.

وقال عميد كلية الطب، إن المؤتمر يتضمن سلسلة من الجلسات العلمية التى شارك فيها نخبة من أساتذة الطب بالجامعات المصرية للاطلاع على كل ماهو حديث يتعلق بصحة المراة فى مختلف التخصصات العلمية.

وفى ختام المؤتمر تم تكريم عدد من الشخصيات وتكريم السادة الأطباء من أساتذة كليات الطب المشاركين فى فاعليات المؤتمر العلمى السنوى الرابع بجامعة الوادي الجديد، وأوائل الدفعات بالكلية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر برعاية وحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ومستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسى والدكتور محمود ذخيرة عميد كلية الطب البشري بالجامعة كوكبة من أساتذة الطب بالجامعات المصرية وحضور السادة عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونقيب الأطباء والمستشار الإعلامي للجامعة والطلاب ومشاركة عدد من الشركات المنتجة للادوية والعقاقير الطبية المتخصصة فى صحة المرأة.

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